Addio estate, stavolta davvero: temporali forti e drastico calo delle temperature

Firenze, 3 settembre 2024 - Ancora due giorni di gran caldo, poi questa lunga e torrida estate cambierà il suo volto. In particolare, giovedì sarà la giornata del drastico cambiamento. A causa di temporali su gran parte della regione, le temperature il 5 settembre andranno sotto la media, dato che scenderanno a 25 gradi.

Temporale nella notte a Porto Santo Stefano

8 foto Foto Antonella Vongher

Da capire se la Regione emetterà delle allerte. Quello che al momento si vede dai principali modelli meteo è un’abbondante pioggia in quasi tutta la regione. Una cesura dunque tra l’estate e un primo assaggio di autunno. Dovremmo dunque lasciarci alle spalle il lungo e torrido agosto, caratterizzato da ondate di calore e dalle famose notti tropicali, con temperature che mai sono scese sotto i 25 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 e giovedì 5 settembre. Attese piogge e un abbassamento della temperatura sensibile

Come fanno sapere dal Lamma, il maltempo si prenderà una pausa tra venerdì e sabato. In modo particolare il 7 settembre “sarà una giornata soleggiata e gradevole”. Quindi, si entrerà in un periodo all’insegna della “forte variabilità”.

Piogge in arrivo

Domenica 8, temperature nuovamente giù a causa di una nuova perturbazione, che fino a martedì della prossima settimana porterà piogge e fresco, con la colonnina di mercurio che si attesterà 2-3 gradi sotto la norma.

“Da metà della prossima settimana il tempo dovrebbe migliorare, senza però punte estreme di caldo”. E fino a metà settembre le “temperature dovrebbero mantenersi nella media del periodo, quindi intorno ai 28 gradi”. La seconda parte del mese? Dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile e, quindi, di temperature un po’ più calde, ma senza picchi di calore.