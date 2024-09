Meteo Toscana, c’è una data per la fine del caldo. Piogge e temperature in picchiata, manca poco

Firenze, 2 settembre - Da giovedì prossimo le temperature dovrebbero scendere, per poi calare ulteriormente nel fine settimana, quando la colonnina di mercurio non dovrebbe superare i 25 gradi, attestandosi così sotto la media stagionale. Facciamo il punto meteo col consorzio Lamma. Ebbene, per quanto riguarda oggi possiamo attenderci un po’ di “instabilità pomeridiana, con rovesci e temporali diffusi, più probabili nelle zone centro meridionali della regione”.

Potrebbe piovere anche lungo la costa. Dopo i 38 gradi di ieri a Firenze, oggi difficilmente andremo oltre i 32-33. Ma l’afa permane. Domani e domani l’altro, martedì e mercoledì, “tempo nuovamente più stabile, con mattinate soleggiate e qualche nuvola pomeridiana sulle zone interne, dove potrebbero verificarsi in entrambe le giornate rovesci e brevi temporali, più probabili sull’Appennino e tra le province di Firenze, Arezzo e Siena”. Tornerà a fare ancora più caldo, con massime di 35 gradi nelle zone interne.

Dal 5 settembre, invece, lo scenario potrebbe cambiare. “Pare possibile un peggioramento più marcato su tutta la regione - dicono dal Lamma -. La previsione è un po’ incerta perchè legata non all’arrivo di una perturbazione, ma alla presenza di aria più fresca in quota. Potrebbero, giovedì, verificarsi temporali localmente anche intensi. E farà decisamente più fresco”. Anche venerdì 6 settembre il cielo sarà nuvoloso, ma non si annunciano rovesci. Nel fine settimana, invece, aspettiamoci dei temporali e temperature al massimo di 25 gradi.