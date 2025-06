Arezzo, 18 giugno 2025 – “Serve il contributo di tutti per dare nuove risposte ai bisogni degli anziani”

L’iniziativa del gruppo consiliare Arezzo 2020 per cambiare a sinistra

“Molti bisogni dei cittadini più fragili, anziani in particolare, nascono da disagi e sofferenze diversi da persona a persona. È evidente che gli interventi di sostegno debbano essere articolati, coordinati, attivati contestualmente”.

Così Francesco Romizi, capogruppo in Consiglio Comunale di Arezzo 2020 per cambiare a sinistra, introduce la tavola rotonda organizzata al centro di aggregazione sociale Tortaia giovedì 26 giugno dalle 17 alle 19:30. Dopo la sua introduzione faranno seguito gli interventi di Giuseppe Cirinei del consiglio direttivo di Arezzo 2020, Marisa Grilli segretaria regionale SPI con delega all’ambito socio-sanitario, Paolo Peruzzi de La Fabbrica delle Idee, Simona Borghini presidente della cooperativa Progetto 5, Camilla Sanquerin assessore ai servizi sociali del Comune di Sesto Fiorentino.

“Nel sociale prevale ancora un modello prestazionistico, riparatorio, per categorie di appartenenza e prevalentemente di tipo monetario (sussidi, contributi, voucher). Se invece guardiamo dal punto di vista del cittadino che si trova in condizione di bisogno, spesso anche di debolezza, tutto ciò non appare come un sistema di protezione ma come tanti servizi in cui è difficile orientarsi e, spesso, accedere. Ecco perché riteniamo necessario un nuovo welfare locale, con un progetto e un programma di sviluppo che aiutino realmente le persone a mantenere i propri rapporti e ambiente di vita e faciliti le famiglie nel farsi carico dei congiunti. Un progetto e un programma che Arezzo 2020 ritiene di costruire in modo partecipato, attraverso occasioni di incontro e discussione pubblica come questa”.