Allerta meteo in Toscana: parchi, scuole, eventi annullati. I provvedimenti dei comuni

Firenze, 4 settembre 2024 – In vista dell’allerta meteo prevista in Toscana per giovedì 5 settembre dalle 6 alle 18, arancione per le zone centro-settentrionali, costa e Arcipelago e gialla per il resto della regione, sono diversi i comuni che hanno adottato delle misure di prevenzione. Il rischio è soprattutto legato ad allagamenti, colpi di vento, grandinate e quindi rischi di crolli di alberi, rami, cornicioni.

Livorno ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati, delle ludoteche comunali, dei centri estivi, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri cittadini, del canile comunale. Il Comune di Livorno provvederà a chiudere per motivi precauzionali il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d'espansione del torrente Ugione. Verrà chiuso anche il tratto che prosegue nel territorio del Comune di Collesalvetti. Rimarrà invece percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall'incrocio con via delle Sorgenti (altezza civico 452) fino al ponte sull'Ugione. La Protezione civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all'evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione”.

A Viareggio chiusi il viale dei Tigli e le pinete. Allertata la protezione civile comunale con le varie associazioni convenzionate.

A Seravezza (Lucca) il sindaco Lorenzo Alessandrini ha firmato, questo pomeriggio, un’ordinanza di chiusura di tutti gli accessi al torrente Serra, lungo via Monte Altissimo, per tutta la giornata del 5 settembre.

A Massa in via precauzionale è disposta con ordinanza sindacale la chiusura di cimiteri, parchi pubblici e impianti sportivi all'aperto. Sono sospese le attività educative nei nidi d'infanzia pubblici e privati.

Il Comune di Santa Luce (Pisa) raccomanda “la massima attenzione, di limitare gli spostamenti e di non sostare in aree depresse, lungo ponti, argini di fiumi o guadi”.

A Empoli, al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione in relazione all'allerta arancione, è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile che resterà attivo fino al ritorno alla normalità. Idem Certaldo che ha attivato il Centro Operativo Comunale, nella sede già individuata nel Piano Intercomunale di Protezione Civile, nel cantiere comunale in via della Canonica.

Annullati anche diversi eventi come la giornata dei diversamente abili al luna park di Prato (rimandata a venerdì) e il concerto di Alberto Camerini a Colle Val d’Elsa.