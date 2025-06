Arezzo, 16 giugno 2025 – Videosorveglianza a Chiusi della Verna: Un'Emergenza Ignorata tra Accuse gravi ed una Gestione "A Vista" Dell'Amministrazione

Chiusi della Verna – La sicurezza dei cittadini di Chiusi della Verna è ancora una volta al centro di un acceso dibattito, che mette in luce le inadeguatezze dell'amministrazione comunale. Nonostante l'aumento significativo di furti nel 2024 e le ripetute segnalazioni anche per il 2025 e nonostante le ripetute richieste della minoranza consiliare "Lista Civica Chiusi della Verna – Loddi Sindaco", la questione della videosorveglianza sul territorio sembra tutt'altro che risolta. Un iter burocratico lento, la mancanza di risposte concrete e la volontà di attendere finanziamenti esterni per un'emergenza in corso, hanno generato forte malcontento e sollevato dubbi sulla capacità dell'amministrazione di affrontare le urgenze incapace di introdurre azioni concrete e tempestive.

La Mozione della Minoranza e Le Risposte Mancate

Di fronte a un'ondata di furti che circa 8 mesi fa ha colpito Chiusi della Verna, in particolare il capoluogo, la "Lista Civica Chiusi della Verna – Loddi Sindaco" ha presentato una mozione per potenziare i pochi sistemi di videosorveglianza esistenti e installarne di nuovi con tecnologia SELEA. Questa tecnologia, già adottata da TUTTI gli altri comuni del Casentino (escluso il comune di Chiusi della Verna per volere del sindaco Giampaolo Tellini) in convenzione con l'Arma dei Carabinieri, permette il riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, garantendo un monitoraggio più efficace. La mozione, che impegnava il Sindaco e la Giunta ad agire prontamente, è stata approvata in consiglio comunale il 18/02/25, un dettaglio cruciale che la minoranza sottolinea con forza.

Nonostante l'approvazione della mozione la minoranza lamenta una risposta insoddisfacente da parte dell'amministrazione. Il 29/04/25, è stata fatta una richiesta verbale per ottenere documentazione dettagliata sulle telecamere installate (mappa, piano di configurazione, collegamento con le forze dell'ordine).

Le Due Telecamere Funzionanti e L'Attesa dei Bandi

La replica del Sindaco, datata 06/06/ 2025 in risposta alle nostre interrogazioni del 10/10/24 e del 29/04/25, ha rivelato una situazione preoccupante: tutto è rimasto come venne esposto nell' incontro pubblico del 19/01/25 dal vicecomandante dei vigili Paggetti Giancarlo, solo due telecamere sono attualmente operative sul territorio comunale. L'amministrazione ha giustificato l'inerzia affermando di partecipare, tramite l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, a un bando del Ministero dell'Interno per un sistema integrato di videosorveglianza e di essere in attesa di un altro bando regionale. La motivazione addotta è la possibilità di attingere a risorse esterne, risparmiando così fondi locali per altre priorità comunali già deliberate.

Priorità Distorte e Accuse Inguste

Questa risposta ha scatenato la forte disapprovazione della minoranza. L'attesa di finanziamenti esterni per affrontare un'emergenza come quella dei furti è vista come un chiaro segno di "pessima amministrazione che non sa risolvere e intervenire su problemi non programmati". È inaccettabile, secondo la minoranza, attendere fondi quando la sicurezza dei cittadini è in gioco, soprattutto quando l'amministrazione destina le risorse attuali ad altre priorità sicuramente di minor urgenza.

L'amministrazione ha liquidato le richieste della minoranza a firma del sindaco, rispondendo per iscritto che quello della minoranza è "un tentativo di sovvertire le priorità" e una "scarsa attenzione per i principi che governano le autonomie locali democraticamente elette". Questa accusa suona particolarmente stonata e ipocrita alla luce del fatto che anche la mozione sulla videosorveglianza, che avanzava le richieste che la minoranza continua a portare avanti, è stata approvata in consiglio comunale. Ciò suggerisce che l'amministrazione non solo ignora le urgenze, ma tenta anche di delegittimare le richieste basate su decisioni consiliari già prese. Questo atteggiamento, secondo la minoranza, denota una poca lungimiranza del sindaco e di chi si presta sempre a dargli la spalla, sottovalutando la reale urgenza dei problemi dei cittadini e confermando una gestione "a vista" delle emergenze, frutto di scelte sciagurate fatte da persone che non sono assolutamente competenti in questo campo.

La minoranza evidenzia, inoltre, che stando alle dichiarazioni del sindaco, l’amministrazione disporrebbe di un avanzo di amministrazione di "1300000" euro, una parte del quale avrebbe potuto essere immediatamente investita sulla sicurezza. Questa possibilità è stata ignorata, dimostrando una chiara mancanza di volontà politica nel risolvere la situazione.

Negli ultimi giorni poi, numerose segnalazioni di furti e tentativi di furto sono arrivate da diverse frazioni del territorio, aggravando ulteriormente una situazione già critica. Anche aziende e capannoni nelle zone industriali sono stati colpiti, mettendo a rischio non solo la sicurezza privata ma anche quella economica.

In sintesi, i cittadini di Chiusi della Verna si trovano ad affrontare una crescente insicurezza, mentre l'amministrazione sembra privilegiare una gestione programmata delle risorse, a discapito delle emergenze non previste. La sicurezza, che lo Statuto del Comune di Chiusi della Verna indica come uno dei suoi obiettivi fondamentali, resta un nodo irrisolto, con l'impressione che la mancanza di risposte immediate sia dettata più da un'incapacità di gestione delle urgenze che da una reale impossibilità di intervento.

Gruppo consiliare di minoranza di Chiusi della Verna