Allerta meteo arancione in Toscana, gli esperti: “Temporali violenti già dal mattino”. Le zone a rischio

Firenze, 4 settembre 2024 – La Toscana si prepara ad affrontare una giornata di maltempo intenso, quella di giovedì 5 settembre, con un’allerta arancione emessa dalla sala operativa regionale della Protezione Civile per rischio idrogeologico e temporali forti. L'allerta riguarda principalmente le zone centro-settentrionali, la costa e l'Arcipelago toscano, ed è valida dalle ore 6 alle ore 18. Sul resto della regione è stato invece emesso un avviso di allerta gialla.

Il maltempo in Toscana per giovedì 5 settembre, le previsioni delle ore 08, 12 e 15. Nelle aree in viola le perturbazioni più violente (Grafici da Meteo & Radar)

Ne parliamo con i meteorologi del consorzio Lamma.

Dove possiamo attenderci fenomeni più intensi?

"I fenomeni meteorologici più estremi sono attesi sull’arcipelago toscano e sulle zone costiere, in particolare quelle centro-settentrionali da Piombino in su, così come nelle aree limitrofe. Sia nelle zone in allerta gialla che arancione sono previsti temporali forti, nubifragi, intense precipitazioni e locali grandinate. Non si escludono forti colpi di vento e, in alcuni casi, anche la formazione di trombe marine. Nelle zone in allerta arancione, questi fenomeni sono attesi con maggior frequenza e probabilità”.

Allerta meteo per la Toscana, la giornata di giovedì 5 settembre è a rischio per tutto il territorio ma soprattutto per quello centro-occidentale

Quando inizierà a piovere?

“Sulle zone costiere, i primi temporali potrebbero già manifestarsi nelle prime ore del mattino di giovedì, con un’intensificazione dei fenomeni nel corso della giornata, fino a sera. Nelle zone interne e centro-meridionali della Toscana, i temporali dovrebbero invece concentrarsi maggiormente nella seconda parte della giornata”.

Il maltempo farà crollare le temperature.

“Sì, è previsto anche un crollo delle temperature massime a partire da domani, con l'ingresso di aria fredda che porterà i valori intorno ai 25 gradi, dando così un primo assaggio d’autunno. Dopo un breve miglioramento tra giovedì e sabato, una nuova perturbazione è attesa per domenica. Potrebbe protrarsi fino a martedì, con un ulteriore e più prolungato abbassamento delle temperature”.

E poi cosa dobbiamo aspettarci?

“Fino a metà mese il tempo sarà piuttosto instabile. Andrà meglio nella seconda parte: tempo stabile e temperature piacevoli”.