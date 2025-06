Il turismo si fa accessibile. Cadono le ultime barriere sulla ‘Green beach‘

Montignoso, 20 giugno 2025 – Il mare davvero per tutti, senza barriere, sempre più inclusivo. E’ il mare della “Green Beach” del Cinquale, accanto ai bagni comunali di Montignoso sul Lungomare di Levante. Ad abbattere le ultime barriere è stato il progetto dell’associazione di promozione sociale ETS Handy Superabile, che da 17 anni è impegnata nel turismo accessibile, collabora con la Regione e con diversi comuni toscani.

Stefano Paolicchi (Handy Superabile)

“Il progetto, ammesso dalla Regione al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro della Disabilità – spiega Stefano Paolicchi, presidente dell’associazione – ha l’obiettivo di offrire percorsi esperienziali reali e virtuali accessibili a tutti con informazioni attendibili e validate da esperti sulla filiera del turismo accessibile (Certificazione ISO 9001), e migliorare l’accessibilità e l’accoglienza delle persone con esigenze speciali, studiando soluzioni e proposte turistiche adatte a tutte le esigenze”. La prima azione realizzata ha portato a una mappatura sull’accessibilità degli stabilimenti balneari della costa toscana che è stata pubblicata sul sito visittuscany.it e sul portale www.handysuperabile.org ​​​​​​.

“Poi abbiamo selezionato le spiagge pubbliche più accessibili su cui migliorare ulteriormente l’accessibilità – dice –. L’investimento fatto alla ‘Green Beach’ è stato di 15.000 euro e ha permesso l’acquisto di diverse attrezzature”. Sulla spiagga “libera” del CInquale sono arrivati pedane carrabili per parcheggio, passerelle, diversi materiali per allestimento del bagno disabili, gazebi ombreggianti, sedie job e dembulatore anfibio, cartelli con QRCODE per non vedenti e CAA per disabilità intellettive e altro. “Il nostro obiettivo – sottolinea Spefano Paolicchi – è stato quello di migliorare l’accessibilità e fruibilità dei percorsi e degli spazi e servizi offerti, sulle spiagge pubbliche e creare un turismo per tutti”. Un progetto che ha reso ancora più accogliente la spiaggia comunale.

La ‘Green Beach’ da oltre cinque anni è un punto di riferimento per l’accoglienza inclusiva sul litorale apuano. L’amministrazione comunale ha investito ulteriori 10mila euro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, garantendo così la piena continuità al progetto. Passerelle accessibili, sedie anfibie per l’ingresso in mare, tavoli dedicati e percorsi pensati per persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive sono solo alcune delle dotazioni presenti oggi sulla spiaggia inclusiva del Cinquale. Un allestimento curato nei minimi dettagli per offrire un’esperienza estiva pienamente accessibile e dignitosa, a partire dalla possibilità di arrivare con l’auto fino alla spiaggia, grazie alle pedane carrabili, fino alle attrezzature per la fruizione autonoma dei servizi igienici.

“Ringrazio Stefano Paolicchi e la sua associazione per aver scelto la nostra spiaggia e aver contribuito con noi al miglioramento dell’accessibilità e alla costruzione di un percorso verso un turismo sempre più inclusivo – sottolinea Eleonora Petracci, consigliera comunale delegata al turismo –. Insieme agli assessori alle opere pubbliche, Andrea Gabrielli, e al demanio, Giulio Francesconi, abbiamo accolto con grande entusiasmo il progetto che ha visto il coinvolgimento di vari settori. Investire sulla Green Beach è per noi una base per costrire un turismo più giusto accessibile e inclusivo e rispettare i diritti delle persone con disabilità”.