Weekend con “Cartacea“. Un mondo di carta nel segno di Pinocchio

PORCARI

Talk show, spettacoli, concerti, laboratori, mostre, libri. Il team è quello della carta, il filo conduttore di questa edizione sarà Pinocchio, con una raffigurazione alta sei metri del celebre burattino. Una festa per famiglie nel segno del prodotto simbolo di Lucca, che rappresenta il secondo distretto cartario d’Europa. A Porcari nei giorni 9-10-11 maggio arriva "Cartacea, un mondo di carta", organizzata dalla Fondazione Lazzareschi, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Porcari e illustrata in conferenza stampa dal conduttore Fabrizio Diolaiuti e dal vice sindaco Roberta Menchetti.

In piazza Orsi ritorna la Cittadella, con le opere di cartapesta dei carristi Cinquini di Viareggio. Presenti due veri asinelli, che rappresenteranno Pinocchio e Lucignolo nel Paese dei balocchi dove sarà possibile trovare il gatto e la Volpe, Mangiafuoco e spettacoli vari. Dalle 10 del mattino, di domani 9 maggio, fino a domenica 11 maggio, scatteranno laboratori creativi, giochi, animazioni, con tavoli da ping png di carta, mattoncini per creare i giochi di una volta e molto altro. I commercianti animeranno il paese con il mercato.

Domani 9 maggio alle 21,30 canzoni d’autore e sabato 10, alla stessa ora, "Tina Turner Tribute". Prevista anche l’inaugurazione della mostra "Paper Work" di Christopher Klein, fino al 2 giugno al palazzo di vetro, sede della Fondazione Lazzareschi, accanto al Municipio di piazza Orsi. L’artista tedesco, ma che vive in Versilia, esporrà modelli di cartapesta di opere che poi verranno fuse in bronzo o alluminio e che si possono ammirare in diverse città europee. In questo caso è il rapporto con lo spazio ad impressionare. Verrà organizzata la Cittadella della carta e domani il laboratorio con l’artista Gionata Francesconi. Poi animazioni, talk, artisti di strada, ping pong di cartone, abiti di carta, giochi di legno.

Sabato 10 sarà premiato il caricaturista Francesco Federighi, che lavora per media nazionali. La domenica ancora il Paese dei balocchi per i bambini e la caccia al tesoro. Una manifestazione che oramai si è costruita una sua tradizione, in svolgimento da diversi anni, un grande happening del settore, ma dedicata alle famiglie, visto che gli aspetti tecnici e commerciali del comparto e l’analisi del suo andamento sono esaminati al Miac e in altri contesti. Questo vuole essere un grande happening, un caleidoscopio di avvenimenti che il visitatore si trova di fronte semplicemente passeggiando in piazza Orsi.

Massimo Stefanini