Nuove opportunità formative al Boccherini

Il Conservatorio “Luigi Boccherini” amplia la propria offerta formativa rivolta ai più giovani con la nascita, a partire dall’anno accademico 2025/2026, di due nuove realtà orchestrali: la Boccherini Junior Orchestra e la Boccherini Youth Guitar Orchestra. Entrambe le formazioni sono pensate per avvicinare gli studenti alla pratica della musica d’insieme sin dai primi anni di studio, offrendo un contesto educativo dinamico e partecipato in cui sperimentare l’ascolto reciproco, il lavoro di gruppo e l’approfondimento del repertorio orchestrale.

"L’istituzione di due nuove orchestre rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della nostra offerta formativa – spiega il Direttore Massimo Morelli (nella foto)– con l’obiettivo di valorizzare la pratica della musica d’insieme e offrire agli studenti un’esperienza concreta e stimolante fin dai primi anni di studio". In concomitanza con il lancio dei due nuovi ensemble, il Conservatorio ha aperto le iscrizioni ai corsi base, attive fino al 31 luglio, per i seguenti strumenti: arpa, chitarra, clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, pianoforte, percussioni, tromba, trombone, viola, violino e violoncello.

Sempre entro la stessa data è possibile presentare domanda per sostenere gli esami di ammissione per il 2025/2026 delle classi di arpa, contrabbasso, corno, fagotto, oboe, tromba e trombone, oltre che per il Triennio Accademico di Pianoforte e Tastiere Elettroniche Pop Rock.