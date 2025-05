Il figlio illustre. Boccherini-day in San Francesco

Nel 220° anniversario della morte di Luigi Boccherini, Lucca celebra uno dei suoi figli più illustri con una giornata di commemorazione e musica. Oggi alle 16.30, la chiesa di San Francesco – dove riposano le spoglie del compositore – ospiterà una cerimonia aperta al pubblico. Alla presenza delle autorità cittadine e del Centro Studi a lui dedicato, verrà deposta una corona di fiori e si terrà un breve intervento musicale, preludio al concerto serale in programma all’auditorium del Suffragio, interamente dedicato al maestro lucchese.

Organizzato dall’Associazione Musicale Lucchese, l’evento serale vede la collaborazione con il Centro Studi Boccherini e il Conservatorio “Boccherini” e proporrà la Sonata in do maggiore n. 6, G 6 per violoncello e basso continuo, il Trio in re maggiore Op. 14 n. 4, G 98 per violino, viola e violoncello, e il celebre Quintetto in re maggiore n. 4, G 448 detto Fandango, per chitarra e archi. Sul palco, i musicisti Paolo Ardinghi, Anna Barbati e Chiara Bosco ai violini, Elisabetta Cordoni alla viola, Massimo Raccanelli e Livia Civello ai violoncelli, e Dario Vannini alla chitarra. L’introduzione al concerto sarà affidata a Marco Mangani. "Il programma del concerto – afferma Mangani – rappresenta un significativo excursus nella scrittura cameristica di Boccherini: dalla Sonata G 6, che mette in luce la cantabilità e il virtuosismo del violoncello, al Trio G 98, esempio della sua scrittura limpida ed elegante, fino al celebre Fandango G 448, nel quale l’influenza della cultura spagnola si fonde in modo straordinario con il gusto classico italiano. È un omaggio alla sua arte raffinata e cosmopolita, capace di parlare ancora oggi con voce viva e originale. Ringrazio l’Associazione Musicale Lucchese e il Conservatorio di musica Luigi Boccherini per la collaborazione".

I biglietti sono acquistabili al costo di 12 euro (intero), con riduzioni a 8 euro per soci Aml, enti convenzionati e gruppi di almeno 5 persone. Gli ordini professionali convenzionati pagano 7 euro, gli studenti universitari e del Conservatorio Boccherini 5 euro, mentre i minori di 14 anni possono assistere al concerto con soli 2 euro.