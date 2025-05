Concerti aperitivo. L’anniversario di Boccherini

Venerdì alle 18, il Teatro San Girolamo ospiterà un concerto che il Teatro del Giglio Giacomo Puccini organizza in collaborazione con il Centro Studi Luigi Boccherini per celebrare i 220 anni dalla morte del compositore lucchese del celebre Minuetto. L’appuntamento, il primo del cartellone primaverile dei “Concerti Aperitivo”, si inserisce nell’ambito della rassegna Il Settecento musicale a Lucca, progetto trasversale che da 9 anni unisce le più importanti realtà musicali.

Protagonista della serata sarà il Nuovo Quintetto Boccherini, ensemble che prosegue idealmente il percorso tracciato dal glorioso Quintetto Boccherini, fondato nel 1949 da Pina Carmirelli. La violinista, figura chiave nella riscoperta dell’opera cameristica di Boccherini, conobbe la musica del compositore in maniera quasi provvidenziale: nel 1947, preparando una tournée francese e cercando un repertorio per quintetto con arpa, scoprì alla biblioteca di Santa Cecilia un manoscritto con il celebre Fandango di Boccherini, allora sconosciuto. La tournée fu un successo e segnò l’inizio di un appassionato percorso di studio e divulgazione. Un’altra fortunata coincidenza le fece poi scoprire, in una libreria parigina, la preziosa collezione dei 62 Quintetti a due violoncelli editi da Janet & Cotelle, che riuscì a riportare in Italia grazie all’interessamento dell’ambasciata. Da quel momento, insieme al marito Arturo Bonucci, Pina Carmirelli si dedicò con entusiasmo a studiare e far conoscere al mondo queste autentiche gemme della musica da camera.

A raccogliere oggi quell’eredità è il Nuovo Quintetto Boccherini, formato da Marco Fiorini e Biancamaria Rapaccini ai violini, Elisa Ardinghi alla viola, Pietro Bosna e Alessandra Montani al violoncello. Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro: "Anche quest’anno, dopo il grande successo della passata edizione, presentiamo i Concerti Aperitivo. In questa particolare occasione, siamo onorati di ospitare il Quintetto Luigi Boccherini, composto da musicisti accomunati da prestigiose collaborazioni con orchestre, ensemble cameristici e istituzioni internazionali". Posto unico 10 euro, studenti 2 euro.