Boccherini: celebrazioni con i brani iconici

Un cartellone ricco e diffuso, promosso dal Centro studi Luigi Boccherini insieme a molte delle realtà musicali cittadine, accompagnerà il pubblico da oggi fino a mercoledì (28 maggio) in un percorso che attraversa luoghi simbolici, repertori storici e nuove generazioni di interpreti. La volontà è quella di rendere omaggio a uno dei figli più illustri di Lucca, il compositore Luigi Boccherini, nel 220° anniversario della sua morte, avvenuta il 28 maggio 1805 a Madrid.

Si parte oggi alle 18 con il primo Concerto aperitivo di primavera organizzato dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Sul palco del San Girolamo si esibirà il Nuovo Quintetto Boccherini, ideale erede del celebre ensemble fondato da Pina Carmirelli nel dopoguerra, con un programma interamente dedicato ai quintetti per due violoncelli, tra le forme più originali del compositore lucchese. In programma i Quintetti G. 294, G. 291, G. 292 e G. 310. Al termine, aperitivo offerto al pubblico dalla Tenuta del Buonamico di Montecarlo. Ingresso a 10 euro (ridotto 2 euro per studenti del Conservatorio e del Liceo musicale Passaglia). Biglietti disponibili anche su Ticketone.

La seconda giornata boccheriniana, quella di domenica (25 maggio), si apre alle 11 con un suggestivo intervento musicale itinerante della Boccherini’s Cantina Band, diretta da Marco Mangani, che partirà dal palazzo natale del compositore su via Fillungo, all’angolo con via Buia, e si snoderà tra le principali piazze del centro storico di Lucca. Alle 12, nell’intimità del dehor dell’albergo San Martino in via della Dogana, si terrà un breve concerto del quartetto d’archi del liceo musicale Passaglia, con musiche tratte dal Quintetto G. 275 e da La musica notturna delle strade di Madrid, in arrangiamenti curati dai docenti Guido Masini e Marco Cattani. In quell’edificio, oggi divenuto hotel, Luigi Boccherini trascorse gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. Nel pomeriggio, alle 16.30, appuntamento sulle Mura, nell’area verde del baluardo San Colombano, con il concerto di chiusura del progetto Io e Luigi veri amici in collaborazione con l’Aml. Decine di giovanissimi musicisti, provenienti da istituti comprensivi a indirizzo musicale delle province di Lucca e Pistoia, licei e scuole di musica, si alterneranno sul palco con ensemble di violini, violoncelli, fiati, percussioni e orchestre giovanili. In programma, accanto a pagine dello stesso Boccherini, brani da Lully a Piazzolla, passando per il musical e la tradizione popolare. Un pomeriggio colorato e coinvolgente, che unisce didattica, passione e spirito comunitario, al termine del quale tornerà a esibirsi anche la Boccherini’s Cantina Band.

La ricorrenza esatta della morte di Boccherini sarà infine celebrata mercoledì (28 maggio) con una cerimonia ufficiale alle 16,30 nella chiesa di San Francesco, dove riposano le spoglie del compositore dal 1927. Saranno eseguiti tre brani emblematici della produzione cameristica boccheriniana e sarà deposta una corona di fiore di fronte alla lapide commemorativa.