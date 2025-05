A Consani premio Lav per la tutela animali “Per me grande orgoglio e soddisfazione“

A Palazzo Orsetti ieri mattina l’assessore all’ambiente Cristina Consani ha ricevuto Chiara Testi, responsabile territoriale di Lav, che le ha consegnato un riconoscimento nell’ambito della seconda edizione del premio Animal Awards LAV 2025. L’assessore Consani era infatti stata selezionata tra i candidati a livello nazionale nella categoria Rappresentanti delle Istituzioni, per l’impegno costante e concreto che ha dimostrato nella promozione di politiche a favore del benessere animale. La candidatura, ufficializzata nei mesi scorsi, è arrivata come attestazione delle numerose iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale: dal “Bonus Animali”, il contributo per le spese veterinarie sostenute dalle famiglie, allo sviluppo del progetto europeo In-Habit, con l’introduzione di servizi di Pet Care e Pet Therapy, fino alla realizzazione dei percorsi “animabili” dedicati alla relazione tra uomo, animali e natura. La cerimonia nazionale si è tenuta a Milano. “Ricevere questo riconoscimento da parte della LAV è per me motivo di orgoglio e soddisfazione – così l’assessore Consani –. È il segno tangibile di un lavoro portato avanti con dedizione con gli uffici comunali e con la Lav territoriale“