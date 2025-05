La città da un’altra prospettiva. Sindaco e assessore in carrozzina per l’iniziativa “Una marcia in più“

Una marcia in più. Per costruire un mondo accessibile. E’ il senso dell’iniziativa prevista ad Altopascio sabato 24 maggio a cura dell’associazione "Luccasenzabarriere", una passeggiata sulle carrozzine, aperta a tutti (soprattutto i normodotati), per far comprendere le difficoltà di chi deve affrontare certe situazioni. Parteciperanno al percorso in carrozzina anche il sindaco, Sara D’Ambrosio, l’assessore al sociale Valentina Bernardini e la presidente del Centro Commerciale Naturale Federica Benedetti Stefanini, tutte presenti alla conferenza stampa di illustrazione dell’evento, insieme a Domenico Passalacqua presidente di Luccasenzabarriere ODV il quale ha sottolineato come ci sia stata la volontà di esportare la manifestazione, con il patrocinio del Comune di Altopascio, del CCN e della Compagnia Balestrieri, anche nella cittadina del Tau, dopo Lucca e Capannori.

Il sindaco, Sara D’Ambrosio, ha spiegato: "Una sinergia tra istituzioni, commercianti, associazioni che nell’ottica di una kermesse sull’arte, fanno capire la vera inclusività. E’ un percorso, abbiamo avuto la settimana della disabilità. Stiamo lavorando per rendere ogni momento della vita quotidiana accessibile a tutti". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Valentina Bernardini e la presidente del CCN Federica Benedetti Stefanini. Vediamo il tracciato previsto. La partenza sabato alle 16 da piazza della Magione, consegna delle magliette e delle carrozzine messe a disposizione da ortopedia Michelotti. Il via effettivo alle 16,30. Si toccheranno le mura castellane, il centro storico, via Cavour per fare rientro a piazza della Magione dove terminerà la "Scarrozzata", come è stata simpaticamente ribattezzata l’iniziativa.

Massimo Stefanini