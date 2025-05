La festa dei popoli. Alla “montagnola“ l’incontro di culture

Il parco "La Montagnola" a San Concordio in contrada si animerà nel pomeriggio di domenica con i volti, i sapori, i suoni e la bellezza delle diverse comunità che fanno di San Concordio e di Lucca una città globale. È la Festa dei popoli, giunta quest’anno alla sua decima edizione. Un evento che rappresenta il culmine di percorsi di partecipazione, coordinati da Caritas Diocesana di Lucca, che in questi anni hanno attivato tanti soggetti del territorio tra cui l’Istituto Comprensivo "Ungaretti" di San Concordio, la parrocchia di San Concordio, le comunità straniere del territorio e diverse associazioni legate ai temi della pace, dell’inclusione, della multiculturalità.

La Festa, che gode del patrocinio e del contributo del Comune di Lucca, si svolgerà dalle ore 16 alle 22 circa e si articolerà su varie aree di attività: l’area esibizioni dove si alterneranno danze, musiche, canti e testi provenienti da varie tradizioni del mondo. L’area delle cerimonie dove sarà possibile degustare tè marocchino e caffè etiope, l’area della bellezza con i tatuaggi all’henné e le treccine africane, l’area degustazioni dal mondo, aperta dalle ore 18, con piatti provenienti da Albania, Algeria, Senegal, Marocco, Ucraina, Filippine, Egitto, Nigeria, Sri Lanka, Romania, Tunisia.

La festa si concluderà con lo spettacolo "Polifonie dal Mondo" a cura di Lorenzo Sansoni e Coro Goccia di Voci It. Un viaggio musicale che abbraccia e celebra le diverse tradizioni vocali del mondo, dalla vibrante energia dell’Africa, al calore del bacino del Mediterraneo, dalle suggestioni sonore dell’Est Europa fino alla potenza ritmica di Haiti. Saranno previste anche attività per i più piccoli, proposte da alcune delle associazioni presenti alla Festa come: Coop. Nanina, Emergency Lucca, Associazione Eccomi, Artespressa APS, Associazione Lillero, Centro Affidi del Comune di Lucca e dall’Istituto Comprensivo "Ungaretti". Sarà offerta una merenda con Libera Terra e "Equinozio" Bottega del Commercio Equo e Solidale.