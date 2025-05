Lucca Fashion Weekend. Tre giorni fra arte, feste personaggi e grandi firme

C’è tanto, c’è tutto in Lucca Fashion Weekend che dal 30 maggio al primo giugno per tre giorni vestirà la città di moda, cultura, musica e festa (anche in notturna), tutto a ingresso libero. Tra i momenti da nodo al fazzoletto domenica primo giugno dalle 8 alle 20 il celebre mercato di Forte dei Marmi sarà in Borgo Giannotti, mentre, nello stesso giorno, dalle 10 a mezzanotte il Real Collegio ospiterà la festa no stop che connette arte cibo e musica, con food track e dj set. Party serale anche sabato sempre al Real Collegio con performance fashion e musica live.

Per tutti i tre i giorni inoltre Villa Bottini, dalle 10 alle 19, ospiterà una mostra unica di abiti in vendita direttamente dai guardaroba dei personaggi celebri. E’ la moda circolare di lusso di “Qhlype“, la start up fondata nel 2022 da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che saranno a Lucca nei giorni della manifestazione, e con loro anche il celebre pastry chef lucchese Damiano Carrara. Ieri il programma è stato presentato in quella che sarà l’area talk gestita dalla libreria Feltrinelli, nel loggiato di fronte alla Pasticceria Pinelli in via Beccheria, dall’assessore Paola Granucci (la manifestazione è organizzata dal Comune di Lucca),la direttrice artistica Beatrice Taccini, il presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi, la presidente di Federmoda Cna Sabrina Mattei, la responsabile di House al Parc Claudia Castellacci, Elena Rosellini di Cromology Italia, la vice presidente della Fondazione Banca del Monte Silvia Del Carlo, la professoressa Antonella Malagnino dell’ISI Machiavelli sezione Moda e il presidente del Real Collegio Francesco Franceschini oltre agli studenti dell’indirizzo moda del Machiavelli-Civitali che saranno protagonisti attivi dell’evento.

“Lucca Fashion Weekend sarà diviso in tre parti – ha spiegato l’assessore Granucci –: Off, End e Exp, dedicate rispettivamente alle attività commerciali, ai brand e alla cultura. È una manifestazione che coinvolge in modo capillare il tessuto commerciale e produttivo della città, valorizzando le attività locali, i mestieri artigiani e le eccellenze del Made in Italy“. Tra le novità di questa edizione, spiccano gli effetti decorativi di Viero Decoratives, marchio di Cromology, specializzato in finiture decorative per pareti, che fondono tradizione italiana e design contemporaneo. Nella giornata di sabato 31 si articolerà il programma “Off”, con gli eventi organizzati dalle attività commerciali all’interno dei loro spazi espositivi, dalle 16 alle 23. Workshop di grande appeal alla riscoperta degli antichi mestieri al Real Collegio insieme a Cna: lavoro a maglia con i ferri circolari, ricamo artistico, tintura dei tessuti con le piante che regalano gli estratti. E dal dire al fare sarà un attimo: i grandi potranno realizzare una gonna, i piccoli una sacca zaino senza eguali.

Laura Sartini