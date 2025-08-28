Un gelato al vino per la festa del nettare di Bacco

Per la prima volta dopo quasi 60 anni, alla festa del vino di Montecarlo, che parte oggi per concludersi l’8 settembre, ci sarà una novità assoluta, il nettare di Bacco anche nel gelato. L’idea è dell’associazione "Famiglie in bici" con il presidente Tiziano Stefanini, il quale spiega: "Avremmo voluto illustrare questa iniziativa sabato scorso alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, ma nessuno ci ha invitato, così come accaduto anche ad altre realtà, da quello che ho saputo. In ogni caso si tratta della presenza del vino nel gelato, che avrà diversi gusti, ma con l’essenza del vino come presenza fissa. Mai accaduto sinora in questa manifestazione, di questo siamo sicuri, ma forse anche in altre simili in Toscana".

Insomma un gelato di...vino, gioco di parole per sottolineare la squisitezza del prodotto, ma soprattutto incentrato sui doc del paesino fondato da Carlo IV di Boemia. "Ovviamente avremo le degustazioni solite, con i bianchi e i rossi delle nostre fattorie che potranno essere abbinati al baccalà, ai salumi, ai prodotti tipici. Chi vuole, già da questa sera, potrà concludere con il dessert, sempre a base di vino". E’ stato anche realizzato uno striscione che evoca il Sommo Poeta. La dicitura è la seguente: " E quindi uscimmo a riveder (la degustazione) sotto le stelle. Anche in questo caso un pizzico di polemica: "Dopo diversi anni ci hanno cambiato la location originale che sempre abbiamo avuto, accanto alla Fortezza – aggiunge Stefanini – ci siamo opposti ma siamo finiti nel parcheggio che prima era in terra rossa di via Nuova, dove comincia il varco della ZTL, a pochi metri da piazza D’Armi, a salire fino alla curva. Un sito lungo ma molto stretto. Ci siamo dovuti adattare, abbiamo lavorato e pensiamo di aver reso questa destinazione gradevole al pubblico". Stasera taglio del nastro alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Massimo Stefanini