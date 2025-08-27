“L'arma” del cinema

Cronaca
CronacaUn albero da piantare per ogni nuovo nato
27 ago 2025
MAURIZIO MATTEO GUCCIONE
Cronaca
Un albero da piantare per ogni nuovo nato

Si chiama “Un albero per ogni nuovo bimbo o bimba” ed è la nuova edizione dell’iniziativa del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Coinvolge ventisei comuni e mette a disposizione 2.373 essenze da collocare a dimora.

Hanno aderito con entusiasmo in Lucchesia i comuni di Lucca, Capannori, Borgo a Mozzano, Altopascio, Barga, Castelnuovo, Bagni di Lucca, Fosciandora, Pieve Fosciana, e Villa Basilica.

Si legge in una nota del Consorzio: "Siamo riusciti a coprire territori della costa e montani, ciascuno con le proprie caratteristiche di clima e territori che determineranno uno specifico programma e progetto di piantumazione; ai Comuni, nell’ambito dei protocolli sottoscritti, il Consorzio chiede di curare attentamente le piante post piantumazione per garantirne il benessere e la salute, così da evitare che le stesse secchino, vanificando il progetto stesso".

Per rispondere alle esigenze e alla richiesta di tutti, il Consorzio ha programmato una gara di appalto attraverso la quale individuare la ditta che fornirà tutte le essenze necessarie fra piante e arbusti, per un totale di 2.373, il numero più alto da quando è nata l’iniziativa.

"Negli ultimi quattro anni – afferma il vicepresidente Andrea Celli – il Consorzio ha raggiunto un ambizioso traguardo, quello di riuscire a piantare almeno mille alberi all’anno dal 2021 al 2024. L’anno scorso, in particolare, sono state 1.497, per raggiungere il totale di 4.364 essenze in quattro anni".

Maurizio Guccione

© Riproduzione riservata

