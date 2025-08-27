Notte bianca, i dj-set. Ecco il programma dei locali che offrono musica, balli e feste

Ultimissimi giorni prima della Notte Bianca di Lucca, che sabato 30 agosto torna con l’edizione numero 12 della sua storia. L’evento, organizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Regione, Provincia, Castagneto Banca 1910, Associazione Luccasenzabarriere, A. Bi. Lis, Associazione, Ente nazionale Sordi, Lucca Plus, Enegan, Nuova Comauto, e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, riserva il consueto e ampio spazio all’attività dei locali che proporranno musica dal vivo e deejay set.

Si parte dalle 18 al Bar Montecatini di piazza Bernardini, per proseguire dalle 19 in Corso Garibaldi dove prenderà il via il Dj set sotto le stelle a cura di Caffè Monica e Old City, che nel corso della serata verrà poi alternato ad un concerto (inizio alle 21) de “La Combriccola del Blasco”.

Appuntamenti analoghi in piazza Antelminelli, a cura dell’Undici Undici; piazza San Michele, a cura di Lebowski, Caffè del Mercato, Turandot e Screwdriver (dove diversi dj si alterneranno nel corso della serata); piazza San Francesco, con aperitivo e proiezioni artistiche seguiti poi dal dj set a cura degli osti della piazza e del Comitato popolare di San Francesco e Fermeto; piazza Anfiteatro, a cura di Osteria del Podere; Corte San Lorenzo, con cibo, musica e buonumore a cura di Ristorante Miglio 50. Dalle 19,30, via alla musica dal vivo da Franklin ’33, seguita poi nel corso della serata da un dj set; dalle 20, dj al Bar del Sole di via Nuova; dalle 20,30, via al dj set di Shaker, in Corso Garibaldi, che vedrà alternare diversi dj a un light show. e al Bar Casali, in piazza San Michele.

Il dopocena si apre dalle 21,15 via al dj set al Caffè delle Mura.

Per conoscere invece il programma completo della manifestazione è possibile consultare i siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it, dai quali sarà possibile anche scaricare la brochure della serata. Per seguire tutti gli aggiornamenti è possibile naturalmente anche seguire la pagina Facebook ufficiale della manifestazione Notte Bianca Lucca.