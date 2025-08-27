Progetto ‘Notti sicure‘. I soldi arrivano dalle multe

I proventi delle sanzioni amministrative incassate dal Comune di Lucca sono stati rimodulati per far trovare copertura alle spese relative al progetto "Notti sicure" che prevede un maggior numero di pattuglie di Polizia municipale nelle serate e nelle notti dei fine settimana sino al termine dell’estate.

E’ quanto ha stabilito la giunta Pardini che ha destinato oltre il 56% del totale alle finalità previste dall’articolo 208 comma quattro lettera C del Codice della Strada, ovvero ad "altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni, e ciclisti ciclisti e conducenti di ciclomotori e di motocicli, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica".

In particolare, stando a quello che si legge nella determina, sono stati destinati oltre 485mila euro sul totale di oltre 889mila euro di quelli comunque vincolati per legge.

All’assistenza e previdenza del personale sono andati 60mila euro, l’assunzione a tempo determinato del personale ha previsto quasi 150mila euro, il progetto di miglioramento di "Notti Sicure" altri 34mila, mentre oltre 240mila euro sono finiti come contributo per l’illuminazione pubblica.

Fabrizio Vincenti