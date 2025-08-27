“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
"L'arma" del cinema
27 ago 2025
FABRIZIO VINCENTI
Una ricetta per il futuro. Corso gratuito per cuochi

Organizzato dall’agenzia formativa della Confcommercio e finanziato dalla Regione avrà durata di 900 ore, 270 delle quali in un’azienda di settore.

Confcommercio organizza un corso gratuito per diventare cuochi

Ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione “Cook & Sales”, organizzato da Forma. Ter Srl, agenzia formativa di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara.

Il corso, gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dalla Regione Toscana, avrà una durata complessiva di 900 ore – 270 delle quali di stage in un’azienda di settore – e mira a formare nuove figure professionali per il mondo della ristorazione.

Al termine delle lezioni, ai partecipanti verrà rilasciata una qualifica di addetto di cucina valido in tutta Europa: un documento di indubbio valore, insomma, in grado di aprire importanti sbocchi lavorativi in Italia e all’estero. Il corso, gratuito come detto, è rivolto a persone maggiorenni al momento disoccupate o inoccupate: nel corso delle lezioni verranno fornite nozioni su vari argomenti che vanno dall’approvigionamento delle materie prime, alle più moderne tecniche di cucina per la preparazione dei piatti e la definizione di un menù. Insomma, un ampio ventaglio di temi che consentiranno ai partecipanti di uscire dal corso con in mano tutti i requisiti per entrare nel mondo del lavoro e poter diventare cuochi professionisti.

Le lezioni teoriche si svolgeranno a Palazzo Sani, sede lucchese di Confcommercio, al civico 121 di via Fillungo, quelle pratiche nel laboratorio di cucina di via della Chiesa, a Monte San Quirico. Il termine ultimo per iscriversi è quello di venerdì 5 settembre.

Informazioni agli uffici formazione dell’associazione (referenti Sara Panattoni – [email protected] - 0583 473131; Andrea Giammattei – [email protected]; 0583 473126;).

