Una ricetta per il futuro. Corso gratuito per cuochi

Ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione “Cook & Sales”, organizzato da Forma. Ter Srl, agenzia formativa di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara.

Il corso, gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dalla Regione Toscana, avrà una durata complessiva di 900 ore – 270 delle quali di stage in un’azienda di settore – e mira a formare nuove figure professionali per il mondo della ristorazione.

Al termine delle lezioni, ai partecipanti verrà rilasciata una qualifica di addetto di cucina valido in tutta Europa: un documento di indubbio valore, insomma, in grado di aprire importanti sbocchi lavorativi in Italia e all’estero. Il corso, gratuito come detto, è rivolto a persone maggiorenni al momento disoccupate o inoccupate: nel corso delle lezioni verranno fornite nozioni su vari argomenti che vanno dall’approvigionamento delle materie prime, alle più moderne tecniche di cucina per la preparazione dei piatti e la definizione di un menù. Insomma, un ampio ventaglio di temi che consentiranno ai partecipanti di uscire dal corso con in mano tutti i requisiti per entrare nel mondo del lavoro e poter diventare cuochi professionisti.

Le lezioni teoriche si svolgeranno a Palazzo Sani, sede lucchese di Confcommercio, al civico 121 di via Fillungo, quelle pratiche nel laboratorio di cucina di via della Chiesa, a Monte San Quirico. Il termine ultimo per iscriversi è quello di venerdì 5 settembre.

Informazioni agli uffici formazione dell’associazione (referenti Sara Panattoni – [email protected] - 0583 473131; Andrea Giammattei – [email protected]; 0583 473126;).