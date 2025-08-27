Piazza Grande, la statua di Maria Luisa sarà restaurata

Monumento a Maria Luisa di Borbone, la ripulitura è finalmente in arrivo. La statua presente in piazza Grande e da anni ormai bisognosa di un intervento che rimuova i segni del tempo potrebbe essere oggetto di una ripulitura già verso la fine dell’anno.

Il Comune di Lucca ha infatti concluso i passaggi per inserire la statua all’interno dell’elenco dei beni che possono beneficiare dell’Art bonus gestito dal Ministero dei Beni Culturali.

La scelta dell’amministrazione, ormai completata, è stata dettata dalla necessità di garantire per il recupero della statua un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, come sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. E il Comune di Lucca avrebbe individuato un soggetto privato che intende accollarsi l’operazione di pulizia e i relativi costi. Ora si renderà necessaria la classica trafila burocratica per verificare le eventuali manifestazioni di interesse e poi, una volta scelto il soggetto, avviare le procedure per il restauro.

Con il Settembre Lucchese e poi Lucca Comics and Games ormai alle porte, probabile che i lavori abbiano il loro avvio tra la fine dell’anno in corso e l’inizio dei quello prossimo. Nel frattempo, la piazza, dopo la conclusione dei lavori di riasfaltatura che hanno riportato a nuovo il salotto della città, attende ancora la ricollocazione della colonna in porfido abbattuta ormai due anni fa all’angolo con via Vittorio Emanuele da un mezzo di Sistema Ambiente.