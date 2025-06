Topo Gigio apre il Teatro Festival. Show inedito oggi in San Romano

Inaugura la nuova stagione di Lucca Teatro Festival un ospite eccezionale, in uno spettacolo realizzato in collaborazione con il Comune di Lucca, all’Auditorium San Romano oggi alle 17.30 con il mitico Topo Gigio. La figura iconica della televisione italiana e internazionale, amata da grandi e piccini, dopo il Festival di Sanremo e l’Eurovision song contest sarà a Lucca, protagonista di evento coinvolgente, dinamico ed esclusivo. Dalla mente creativa di Maria Perego, arriva uno show inedito ed educativo, con musica e coreografie tutte da ballare. Gigio, con il suo acume e la sua tipica delicatezza, affronterà temi fondamentali come amicizia, famiglia ed ecologia. Lo staff ufficiale di Topo Gigio porterà in scena, dal vivo, con la voce originale di Leo Valli, doppiatore ufficiale.

Al termine, sarà possibile salire sul palco per una foto con il celeberrimo pupazzo: un’occasione unica per farsi “strappazzare di coccole” da un’icona che ha conquistato il cuore di generazioni! Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione, così come per il Meet & Greet - Photo Opportunity con Topo Gigio, scrivendo a questo indirizzo di posta elettronica: [email protected] Per motivi tecnici, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, cambia la location degli spettacoli che si dovevano tenere nel cortile del centro Culturale Agorà, che si svolgeranno nel Giardino di Palazzo Guinigi, nel centro storico di Lucca (ingresso da via Guinigi), così come i titoli di due appuntamenti.

Lunedì dalle 17 alle 18.45 l’appuntamento è con il Laboratorio Creativo, Abiti alla Goodman, alla Biblioteca Comunale di Porcari, in collaborazione con Comune di Porcari e Biblioteca Comunale. Martedì 1 luglio ore 21.30 – In Scena! Spettacolo per famiglie, La Bella e La Bestia in collaborazione con il Comune di Lucca, nel Giardino di Palazzo Guinigi, nel centro storico di Lucca (ingresso da via Guinigi). Mercoledì 2 luglio ore 21.30 - In Scena! Spettacolo per famiglie, “Nico cerca un amico” alla Rocca Ariostesca di Castelnuovo di Garfagnana, in collaborazione con Comune di Castelnuovo di Garfagnana. Giovedì 3 luglio ore 18 - In Scena! Lettura interpretata, La lumaca e il segreto della lentezza, liberamente tratto da “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza” di Luis Sepúlveda, ai Giardini Pubblici di Benabbio.