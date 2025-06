La nuova stagione del Verdi. Da Drusilla Foer a Ranieri. Gli show di Frassica e Ruffini

Spettacoli per tutti i gusti. Si preannuncia una stagione teatrale 2025-2026 di grandi nomi, ma soprattutto ricchissima di musica, comicità, prosa, musical e recital per i più piccoli. Il Teatro Verdi di Montecatini fornisce succose anticipazioni, ripromettendosi di comunicare il cartellone completo a inizio settembre. Sarà un’annata, la prossima, all’insegna della contemporaneità. Fondendo tradizione e nuove visioni, profondità e leggerezza, il Verdi, con la sua platea di 1500 posti, si conferma punto di riferimento di un intrattenimento di qualità per il pubblico di tutta la Valdinievole e del Centro Italia, con produzioni distribuite in tutto il Paese.

I migliori show comici, così come i nuovi protagonisti del web, faranno tappa nella città termale: Nino Frassica con Los Plaggers Band presenterà un irresistibile concerto-cabaret il 27 marzo 2026; il 3 ottobre 2025 Alessandro Paci promette Non solo barzellette, mentre il content creator pugliese Giuseppe Ninno, alias Mandrake, il 25 gennaio ci porterà le disavventure de La famiglia imbarazzi, amata sul web da milioni di follower. Herbert Ballerina si esibirà in Come una catapulta il 25 ottobre, Giuseppe Giacobazzi introdurrà Osteria Giacobazzi il 20 marzo, lo stand up comedian Eleazaro Rossi ride della vita e della morte e dei nonni che dirigono il traffico all’asilo in Kamikaze il 15 maggio.

Dopo aver conquistato il pubblico in Tale e Quale show con le trasformazioni/imitazioni, Valentina Persia sarà regina di "Ma che te ridi?" il 28 gennaio. Il 7 novembre Filippo Caccamo (prodotto dal Teatro Verdi) proporrà in prima nazionale Fuori di tela, un viaggio esilarante nell’assurdo quotidiano. Tra le presenze più amate e apprezzate dal pubblico, Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo (15 novembre). Attesi anche Drusilla Foer e Arturo Brachetti in Solo, il 10 gennaio. Immancabile la presenza di Paolo Ruffini, protagonista di Din Don Down, proposto il 30 e 31 dicembre, per il brindisi di fine anno. La brava e bella Serena Rossi sarà protagonista di SereNata a Napoli l’11 aprile, Diana Del Bufalo di Tra sogni e desideri il 17 dicembre. Per parlare e riflettere sulla società di oggi Paolo Crepet e il suo monologo Il reato di pensare il 19 dicembre. La provocazione continua nella Zanzara in tour di Giuseppe Cruciani il 13 dicembre e nel monologo di Luca Bizzarri Non hanno un amico il 12 dello stesso mese.

Torneranno i grandi musical, da Grease, a We Will Rock You che celebra la musica dei Queen, da Sapore di Mare ai classici Cantando sotto la pioggia, Footloose, Hairspray e Hair, The Tribal Love-Rock Musical. Nella prosa spiccano i nomi di Cesare Bocci e Vittoria Belvedere in "Indovina chi viene a cena?".

Per le famiglie da segnalare il nuovo progetto Bim Bum Bam Party, lo spettacolo-evento con giochi, sketch, karaoke e filmati di repertorio. Un vero tuffo nei ricordi, per la generazione cresciuta con il pupazzo Uan, ospite speciale Enzo Draghi, voce e autore delle sigle più amate dei cartoni animati anni ‘80 e ‘90 (da Lady Oscar a Holly e Benji), accompagnato dalla sua band (20/12). Alla biglietteria del teatro sono in vendita gli abbonamenti modulabili a seconda delle esigenze del pubblico: Carta Zaffiro, 15 per cento di sconto sull’acquisto di minimo 3 spettacoli, Carta Smeraldo, 25 per cento di sconto sull’acquisto di minino 6 spettacoli, Carta Rubino, 35 per cento di sconto sull’acquisto di minino 9 spettacoli. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare lo 0572.78903, scrivere a Whatsapp 349.5273722 o [email protected].

Gianluca Barni