Pier Luigi Bersani a Sant’Anna di Stazzema nell’80esimo della Festa della Liberazione

Stazzema (Lucca), 23 aprile 2025 - A 80 anni dalla liberazione dell’Italia dal nazifascismo, dal Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema partirà un messaggio ben preciso: «Vorrei che tutti si riuscissero a riconoscere nei valori di quella libertà e democrazia che ci hanno consegnato coloro che l’hanno conquistata e hanno resistito all’invasore, combattendo perché tornasse la Pace dopo la guerra - è l’appello del sindaco di Stazzema Maurizio Verona -. Vorrei che una volta per sempre ci si riconoscesse tutti in quelle parole che ci diciamo sempre: “Ora e per sempre Resistenza”.

È il miglior riconoscimento che possiamo dare a quei ragazzi e a quella generazione che ha dato tutto, perfino la vita, per regalarci la libertà e la democrazia». L’orazione ufficiale della Festa della Liberazione nel Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema è stata affidata a Pierluigi Bersani, noto politico e scrittore, ex ministro dello sviluppo economico ed ex segretario nazionale del Partito democratico. Insieme a lui ci sarà anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. La cerimonia per l’80esimo anniversario del 25 aprile avrà inizio nel pomeriggio, alle ore 15,30, con il ritrovo delle autorità al Sacrario a Col di Cava a Sant’Anna. Nell’ordine prenderanno parola il sindaco di Stazzema e presidente dell’Istituzione Parco nazionale della Pace Maurizio Verona, il presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna Umberto Mancini, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e Pierluigi Bersani.

Il programma dell’80° anniversario della Festa di Liberazione proseguirà alle 17,30 con il concerto dei Kinnara, sulla piazza della chiesa, ad ingresso libero. Sulla pagina Facebook del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema verrà trasmessa in diretta tutta la cerimonia in streaming, dando così la possibilità a chi non potrà partecipare di seguirla da casa su pc o smartphone. «Credo che Pierluigi Bersani sia l’oratore che rappresenta più di altri i valori del 25 aprile - ha concluso il primo cittadino Maurizio Verona -. Lo abbiamo ricercato di proposito e lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito».

Maurizio Costanzo