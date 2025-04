Una piazza per ricordare le sorelle Innocenti trucidate a Stazzema

Un ricco calendario con cui il Comune di Capannori celebrerà l’80° anniversario della Liberazione in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca (Isrec), Anpi Capannori e Anpi Lucca. Tra queste presentazioni di libri, proiezioni, una marcia della Liberazione, una cerimonia istituzionale e intitolazioni.

Si parte giovedì 24 aprile alle 17.30 al cinema-teatro Artè con la presentazione del libro ‘Scrivevamo la Costituzione’ di Emmanuel Pesi, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca. Nel corso della presentazione saranno proiettati alcuni estratti dal docufilm ‘I Luoghi della Memoria’, di cui è regista Pier Dario Marzi. Il Libro e il docufilm ripercorrono gli episodi e le tappe principali che hanno portato a costruire anche a Capannori la nuova Italia costituzionale e democratica.

Venerdì 25 aprile Marcia della Liberazione, alle 9 dalla Chiesa di Tofori fino a San Gennaro, in collaborazione con Anpi. Alle 16, alla chiesa di San Cristoforo a Lammari, cerimonia istituzionale con il sindaco, Giordano Del Chiaro, che si svolgerà presso il cippo che ricorda i cinque ragazzi morti nel 1944 per l’esplosione di una bomba.

Il programma di iniziative per celebrare l’80° anniversario della Liberazione si concluderà martedì 29 aprile nel piazzale antistante il liceo scientifico Majorana di Capannori dove alle ore 10,30 ci sarà l’intitolazione della piazza alle sorelle Dina Paola Maria e Paolina Innocenti, uccise a Sant’Anna di Stazzema.

"Bisogna continuare a tenere viva la memoria su una pagina tragica di storia come quella della seconda guerra mondiale - dichiara l’assessora alla cultura, Claudia Berti -. Non solo abbiamo il dovere di non dimenticare, ma anche quello di passare il testimone della memoria alle nuove generazioni".

Ma.Ste.