Festa della Liberazione. Eventi a Marignana

Un fitto programma è stato messo in piedi per l’80° anniversario della Liberazione che, come di consueto, si svolgerà a Marignana, prima sede della Resistenza armata versiliese. Si parte domani alle 21,30 con l’inaugurazione della tradizionale mostra degli elaborati grafici degli studenti delle scuole del territorio, accompagnata da una esibizione della Filarmonica Versilia. Alle 22 è previsto l’arrivo della Fiaccolata della Pace, che partirà alle 19,15 da Sant’Anna di Stazzema, con due fermate intermedie a Montebello e Camaiore), poi l’accensione del braciere e, a seguire, lo spettacolo pirotecnico.

Venerdì 25 aprile, invece, la giornata partirà con il corteo con l’accompagnamento musiciale della Filarmonica Puccini di Camaiore che, dalla località Castagnolo, porterà fino al piazzale della Chiesa. A seguire la Santa Messa delle 9.30, animata dalla Cappella Gasparini e i discorsi delle autorità. Alle 11.30, poi, la presentazione del libro "Breve storia della Resistenza in Versilia" di Filippo Antonini, presidente provinciale dell’Anpi. Al termine della mattinata, ci saranno le premiazioni degli elaborati del concorso delle scuole. Come ogni anno, un’opera tra le tantissime presentate è stata selezionata per la grafica del manifesto: a vincere è stato l’elaborato di Matteo Moriconi della classe 4ª Atcg dell’Iis Pertini di Lucca. Ad aggiudicarsi il concorso per la grafica da stampare sulle tradizionali magliette, invece, è stato il lavoro della classe 1ªC della scuola dell’infanzia "Borgo" 1 di Torre del Lago. Nel pomeriggio, infine, largo allo sport con il campionato regionale individuale e di società di corsa in montagna.