Ottava del Corpus Domini. I lavori in piazza Umberto ‘tagliano’ la processione

Novità, quest’anno, a Castelnuovo, sull’itinerario della processione serale della storica e tradizionale festa dell’Ottava del Corpus Domini. La ricorrenza religiosa più nota e partecipata del capoluogo garfagnino, a causa dei lavori in corso in Piazza Umberto.

La cerimonia è in programma domani sera, giovedì 26 giugno, con inizio alle 20,30, in Duomo, con la concelebrazione della Messa, presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti, a cui seguirà la processione per le vie del centro storico con la partecipazione dei sacerdoti e delle autorità della Valle con i propri labari.

Dopo la concelebrazione eucaristica, alle 21,30 circa, la processione, quest’anno avrà un percorso più breve e si snoderà lungo via Olinto Dini, via Vallisneri, piazza delle Erbe, via Fulvio Testi e ritorno in Duomo con la benedizione eucaristica.

Per l’occasione il centro storico di Castelnuovo verrà illuminato da molti lumi, con fiori e addobbi alle finestre per onorare l’Eucaristia. Ciò offrirà anche una suggestiva immagine ai presenti. Tra le autorità, con i labari, sono annunciati il presidente della Provincia, i sindaci di Lucca, di Barga e della Garfagnana, associazioni di volontariato, i gruppi giovanili parrocchiali Scout, i bambini della Prima Comunione con i loro catechisti e animatori, singoli cittadini.

Prestano servizio la filarmonica "Giuseppe Verdi" diretta dal maestro Stefano Pennacchi e la Corale del Duomo, diretta dal maestro Luca Bacci, che animerà la liturgia.

Dino Magistrelli