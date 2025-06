Infiorata, l’invasione di petali colorati

VALDARNOCon il solstizio d’estate si colorano di petali profumati i nostri paesi. Le strade di Fucecchio si tingono a festa, domani; per il 36esimo anno torna l’Infiorata, grande protagonista della domenica del Corpus Domini. E’ una delle principali tradizioni fucecchiesi, con gli infioratori della Pro Loco pronti ad allestire splendidi tappeti floreali lungo le vie del centro. La giornata inizierà con la Santa Messa delle 9 in Collegiata, al termine della quale partirà la processione che si chiuderà al Santuario di Santa Maria delle Vedute. I quadri floreali saranno allestiti in corso Matteotti, via Donateschi e via Nelli e all’interno del Santuario. Spazio anche per attività dedicate ai più piccoli con lo spettacolo di magia comica "Lo stramagante Mr. Dudi" in piazza Montanelli alle 17.30 e alle 18.30. Per l’intera giornata negozi aperti e mercatino dell’ingegno in via Nazario Sauro. I lavori di realizzazione dei tappeti inizieranno già oggi pomeriggio con la partecipazione dei ragazzi delle scuole, mentre dalle 21.30, chi vorrà dare una mano potrà farlo direttamente sul posto. Oggi e domani è trionfo di colori anche a Cerreto Guidi; l’"Infiorata del Corpus Domini 2025" realizzata dalla parrocchia di San Leonardo Abate prenderà vita alle 18 di oggi con l’inizio dei lavori degli "Artisti per una notte". Domani alle 10.30 alla pieve di San Leonardo la Messa e alle 11.30, la processione.