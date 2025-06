Rete idrica, quanto ci costi: 32 milioni in 5 anni. Altri 12 in programma

Grosseto, 21 giugno 2025 – Rete idrica grossetana: avanti gli interventi svolti da Adf con novità . Prosegue l’impegno di Acquedotto del Fiora per lo sviluppo di reti e infrastrutture del servizio idrico integrato nella città di Grosseto, anche all’interno del masterplan Pnrr per il futuro della città presentato da Comune e azienda nel settembre dello scorso anno. Complessivamente, la mole degli investimenti sostenuti da AdF per il capoluogo maremmano è importante: oltre 32 milioni di euro quelli realizzati nell’ultimo quinquennio (2020–2024), ai quali si sommano i circa 12 milioni per il triennio 2025–2027 tra interventi – conclusi, in corso o già pianificati – di bonifiche reti, manutenzione impianti, interventi di distrettualizzazione e depurazione. È stato fatto il punto sui lavori realizzati e in programma, a partire da quelli finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

“Una rete idrica efficiente è strettamente importante per la cittadinanza- afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna-. Questi interventi eviteranno le perdite”. “Vogliamo rimarcare il lavoro costante e continuo per limitare il disagio ai cittadini- spiegano il presidente di AdF Roberto Renai e il vicepresidente Roberto Baccheschi. Abbiamo affidato ieri la gara degli asfalti. Nelle prossime settimane partiranno le sistemazioni. Le nostre coste non a caso hanno le bandiere blu perché sappiamo depurare. Levare criticità in via Roma significa riqualificarla, stiamo iniziando un intervento in piazza Marconi ed in sinergia con il comune stiamo perfezionando gli ultimi interventi. Il comune sta correndo per riqualificare quell’area. Andiamo bene quando nessuno ci vede- continua Renai - e mi riferisco al cambio dei contatori, si fattura il consumato. L’autoclave potrebbe essere dismessa, possiamo dirlo. Queste azioni costituiscono un servizio migliore, acqua migliore ed è per questo che la tariffa è alta”.

Nel mese di luglio nel centro di Grosseto prenderà il via l’intervento di bonifica per il rinnovo della rete idrica in via Roma: saranno posati circa 250 metri di nuova condotta nel tratto compreso tra le intersezioni con via Trento e con via Trieste, verranno rifatti tutti gli allacciamenti idrici e le tre camere di manovra presenti. Sono in corso anche le azioni propedeutiche all’intervento per la realizzazione di una nuova camera di manovra al nodo idraulico “Quattro strade”, per un investimento di oltre 150mila euro, di cui è già pronto il progetto esecutivo, che prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato.