Acquedotto del Fiora si consolida. Registrati utili per quasi 18 milioni

Aquedotto del Fiora approva all’unanimità i risultati dell’esercizio 2023. Un bilancio positivo, che consolida il percorso di crescita aziendale degli ultimi cinque anni con oltre 48 milioni di investimenti realizzati, di cui circa 40 milioni allineati alla tassonomia Ue (oltre l’82%), per un totale di 643 milioni di investimenti complessivi da inizio concessione. La media di investimenti per abitante servito ha raggiunto i 128 euro annui, a fronte di una media italiana stimata per il 2023 di 70 euro.

L’esercizio 2023 si colloca all’interno di una strategia industriale di trasformazione, definita nel piano AdF 2023-2025, improntata alla transizione ecologica ed energetica e frutto di una efficace gestione economica e finanziaria. L’assemblea dei soci è stata anche l’occasione per presentare in anteprima il Bilancio di Sostenibilità 2023, l’annuale rendicontazione per raccontare le performance di sostenibilità, l’impegno sociale e di governance.

Grazie agli investimenti realizzati le perdite di rete nel 2023 si attestano al 36,2%, con una riduzione di oltre il 10% negli ultimi cinque anni, pari a 27 milioni di metri cubi di acqua salvati. Sono stati 2.036 i km di rete sottoposti a ricerca perdite con tecniche acustiche, con 1.031 perdite occulte individuate per 609,2 l/s di portata. Cresce anche l’attività di distrettualizzazione e digitalizzazione delle reti, anche mediante sensori evoluti e piattaforme di supporto alle decisioni: ridotti i tempi di interventi e il numero di utenze coinvolte. AdF è in grado anche di anticipare le manutenzioni necessarie, con conseguente ottimizzazione dei costi. Nel 2023 sono stati sostituiti 31 km di rete tra idrica e fognaria. I consumi energetici sono stati ridotti di circa 2.800 MWh, anche grazie a interventi di efficientamento e produzione da fonti rinnovabili, pari a circa 870,07 tonnellate di CO2 risparmiata.

L’utile prodotto nell’esercizio 2023 ammonta a 17,94 milioni di euro e verrà destinato a riserva per circa 12,5 milioni, di cui la gran parte vincolata alla realizzazione degli investimenti (Foni) per oltre 12,2 milioni. L’importo che sarà erogato ai soci ammonta a 5,4 milioni.