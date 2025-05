Venti pellegrini di speranza. A piedi da Colle ad Abbadia Isola

Pellegrini di speranza sulla Via Francigena. Da Colle ad Abbadia Isola. Venti i partecipanti allo speciale cammino voluto da Uciim regionale, Unione cattolica degli insegnanti, su una delle strade fondamentali dei pellegrini. Sabato la partenza dalla chiesa di San Marziale e l’arrivo ad Abbadia Isola. Quindi la visita al Museo Archeologico di Monteriggioni (MAM). Alla domenica l’incontro spirituale e la messa celebrata da Don Maurizio Volpi della Pieve di Coiano a Castelfiorentino e animata da Elena Bellucci e da Don Mario Costanzi. Ha spiegato Marcella Paggetti, presidente di Uciim Toscana: "L’idea del pellegrinaggio ha avuto origine dal desiderio di condividere un tratto della Francigena, in occasione del Giubileo della Speranza. Come ha ricordato Papa Francesco all’udienza dello scorso 4 gennaio, per gli ottanta anni dell’Uciim, il Giubileo ha molto da dire al mondo dell’educazione e della scuola. Infatti gli insegnanti, come tutti gli altri educatori, non possono non essere pellegrini di speranza. Infatti il loro scopo è aiutare i giovani a crescere e a sviluppare in pienezza tutte le loro potenzialità". Una crescita, dunque, sia scolastica che personale. Ha aggiunto Silvia Brandani, socia di Uciim e organizzatrice, a conclusione del pellegrinaggio: "L’evento ha riscosso molto entusiasmo fra tutti i partecipanti e il bel tempo ci ha favorito nel cammino. Una due giorni che potremo sicuramente ripetere" Paolo Bartalini