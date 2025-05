Deputata della Lega operata per tumore al seno: “La forza? L’amore per i figli”

Siena, 12 maggio 2025 – Parole nitide. Senza fronzoli. Che vanno dritte al cuore e trasmettono forza. Raccontano di una malattia, scoperta all’improvviso e subito combattuta pensando al bene più prezioso, i figli. Una patologia, il tumore al seno, che tante donne si trovano a fronteggiare. “Quest’anno la festa della mamma ha per me un significato ancora più profondo”, l’incipit del messaggio sul profilo social di Tiziana Nisini, 49 anni, parlamentare della Lega-Salvini premier. Vive a San Gimignano e fa parte anche delle commissioni parlamentari sulle cause del disastro del Moby prince e di quella sulla morte di David Rossi, oltre ad essere vice presidente della Commissione lavoro.

“Due giorni fa ho affrontato un intervento per un tumore al seno – prosegue l’onorevole Nisini, pubblicando anche la sua foto in ospedale – e lo voglio raccontare oggi (ieri, ndr) perché essere mamma vuol dire anche questo: trovare la forza di lottare, di non mollare, anche quando la paura bussa forte. Il pensiero dei miei figli, Mati e Edo, l’amore che ci lega, è stato ed è il motore della mia forza. Auguri a tutte le mamme che combattono ogni giorno in silenzio, con il sorriso, per esserci sempre, nonostante tutto. Siete straordinarie e oggi vi stringo idealmente una per una. Con tutto il cuore”.

Parole che hanno provocato un’ondata di affetto e di solidarietà, di incoraggiamento e condivisione. Una sincera vicinanza ha investito ieri Tiziana Nisini. “Forza e buona guarigione”. In tanti la definiscono “guerriera”, c’è chi la comprende “perché anche io ho vissuto la stessa esperienza. Affrontarlo con coraggio, per noi e per la nostra famiglia, è la migliore cura e sono certa che ne uscirai più forte di prima”. “Sei entrata bella e ne uscirai bellissima”. Poi abbracci e incoraggiamento. Con queste parole la deputata leghista ha richiamato con forza l’attenzione sulla malattia che si scopre e magari sciocca sul momento, però si combatte. Con positività. “Invito le donne ad autocontrollarsi e a non saltare gli screening che vengono organizzati dalla Regione, se uno ha dei dubbi deve andare subito dal medico – dice – perché i tumori al seno, hanno confermato anche qui a Milano dove mi sono operata, risultano davvero tantissimi. Importante controllarsi e la prevenzione. E poi combattere rimanendo sempre positivi perché si supera meglio ogni ostacolo. In ogni situazione, anche la più delicata, esiste un risvolto positivo. Anche se, magari, sulle prime non lo scorgi”. La scoperta, spiega l’onorevole Nisini, è avvenuta di recente, nel mese di aprile. E qualche settimana dopo è stata operata. Ieri mattina la dimissione ed il bellissimo post che ha fatto il giro d’Italia. “Noi possiamo essere, per il ruolo che rivestiamo, un megafono. Se parlare delle questioni personali può rappresentare un aiuto per altri e servire anche solo a salvare una vita, va benissimo”, sottolinea ribadendo che i due figli, Matilde ed Edoardo, sono “il motore” della sua forza.