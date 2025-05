Il blog "Chianciano idee". Cittadini anima del rilancio

Chianciano è completamente paralizzata. Gli alberghi sono vuoti, e le chiusure degli esercizi commerciali si susseguono. Non è un’esagerazione, è la realtà. E la situazione è, per molti, disperata. Così Roberto Gagliardi, imprenditore culturale e fondatore del Museo d’Arte di Chianciano, lancia un accorato appello alla cittadinanza e alle istituzioni locali per affrontare la crisi profonda che attraversa la città termale.

L’imprenditore Gagliardi parte dall’analisi di anni di difficoltà legate alla trasformazione del turismo, all’assenza di investimenti strutturali e al calo progressivo dell’attrattività; Chianciano si trova oggi a fare i conti con numeri preoccupanti. L’imprenditore non vuole arrendersi e rilancia con una proposta concreta: "Abbiamo bisogno di risvegliare questa città. Non con la nostalgia, ma con idee nuove. Serve il contributo di tutti: cittadini, associazioni, giovani, professionisti. Chianciano può e deve tornare a essere un punto di riferimento, ma dobbiamo unirci ora".

Nasce così "Chianciano idee", un blog pensato come contenitore partecipativo per raccogliere progetti, suggerimenti, iniziative culturali, turistiche, sociali. Un laboratorio permanente in cui il cittadino diventa protagonista del rilancio della propria comunità. Per stimolare la partecipazione, il Museo d’Arte mette a disposizione un pacchetto di supporto molto concreto per ogni idea che si tradurrà in un evento o iniziativa realizzabile: un premio di 500 euro per l’ideatore; 15 pagine pubblicitarie tra "La Repubblica" e "La Nazione" dedicate alla promozione; 1000 spot radiofonici su Radio Subasio; campagne mirate sui social network, Google e tramite ufficio stampa.

"Chianciano non è solo terme – aggiunge Gagliardi – è storia viva. È una città amata da Etruschi e Romani, celebrata da Pirandello, Fellini, Chagall. Abbiamo una memoria potente, ma il futuro si costruisce solo se smettiamo di aspettare miracoli dall’alto e iniziamo a lavorare insieme, dal basso". L’invito è aperto a tutti, senza distinzioni. "Non servono solo esperti – continua – servono persone che hanno a cuore Chianciano e sono pronte a mettere in gioco idee, anche piccole, ma realizzabili".

Con "Chianciano idee", Gagliardi lancia un segnale: fermarsi non è più un’opzione. La sfida, ora, è trasformare lo sconforto in energia creativa. "Lavoriamo insieme per una Chianciano viva e attiva", conclude Roberto Gagliardi.

Anna Duchini