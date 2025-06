Burattini in Borgo. Sere d’estate tra storie e magia

CERTALDOAspettando "Mercantia", lo spettacolo – almeno per i più piccini – è già iniziato. E’ festa stasera a Certaldo Alto con il ritorno di "Burattini in Borgo" che per sette serate (fino al 14 settembre) incanterà il pubblico tra storia e magia. Se per il più importante Festival Internazionale del Teatro di strada ci sarà da aspettare fino al 16 luglio, la preziosa anteprima è già servita con la sesta edizione di questa rassegna di teatro di figura, che alle 18.30 di stasera proporrà il primo appuntamento gratuito al giardino di Palazzo Giannozzi. Va in scena "Il principe Maiunagioia e la Fata a Pìle", spettacolo di burattini a guanto della compagnia "Semi volanti". Curata dalla direzione artistica di Italo Pecoretti de Il Teatro delle Dodici Lune, la rassegna porterà nel cuore del borgo artisti da tutta Italia con spettacoli di burattini, marionette e narrazioni visive che uniscono tradizione, creatività e poesia.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Certaldo e dalla Pro Loco di Certaldo, con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, rappresenta un appuntamento di eccellenza dell’estate culturale certaldese."Un progetto a cui teniamo molto – conferma l’assessora alla Cultura del comune di Certaldo, Clara Conforti – che sa unire il teatro, la valorizzazione del borgo e l’intrattenimento per le famiglie. È un percorso che accompagna Certaldo verso Mercantia e per tutta l’estate, coinvolgendo il pubblico con appuntamenti di qualità e accessibili a tutti". Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno all’aperto, o nel giardino di Palazzo Giannozzi, o in quello di Palazzo Pretorio. Prossimo appuntamento da segnare in calendario è quello di sabato 28 giugno con "Tre servi alla prova", con protagonisti burattini della tradizione emiliano romagnola. Per informazioni rivolgersi alla Pro Loco Certaldo al 3387686594.