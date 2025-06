Maxi truffa in azienda di lusso, falso corriere ritira la merce e sparisce

Montelupo Fiorentino, 21 giugno 2025 – Ha recitato alla perfezione la parte dell’autista, presentandosi all’ingresso della ditta, spiegando che doveva ritirare della merce pronta. Una pantomima tanto ben studiata da non aver insospettito inizialmente nessuno, almeno fino a quando un controllo ha portato a galla la verità. Ha dell’incredibile quanto accaduto giovedì nella zona industriale di Montelupo Fiorentino ai danni di un’azienda che lavora per importanti marchi di alta moda e brand di lusso. In effetti in giornata era atteso un corriere che avrebbe dovuto prelevare una partita di prodotti finiti. Così, quando il falso corriere a bordo di un furgone, si è presentato in sede la merce gli è stata regolarmente consegnata. Solo che ad un certo punto qualcosa deve aver insospettito l’addetto alle consegne, che ha fermato la fase di carico, per controllare meglio se fosse il corriere giusto. Ma mentre procedeva alla verifica, l’autista del furgone, vista la malaparata, è saltato sul mezzo e si è velocemente allontanato, non completando il colpo, ma riuscendo comunque a portare via un bel ’bottino’.

A quando appreso nelle scatole caricate nel mezzo che si è poi dileguato, ci sarebbero state circa 170 paia di scarpe, pantaloni e sciarpe, tutta merce destinata alla vendita al dettaglio nelle boutique, per un valore di mercato che può arrivare complessivamente a 70mila euro. Il titolare ha quindi allertato i carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino, che raccolte le testimonianze dei presenti hanno anche acquisito le immagini della videosorveglianza di cui è dotata l’azienda. Le indagini sono in corso. Tanti gli interrogativi, a partire da come il truffatore potesse sapere della merce pronta da consegnare. Ha agito con la complicità di qualcuno? Si è trattato di un furto su commissione? A tutte queste domande stanno cercando di dare risposta gli inquirenti, che stanno visionando i fotogrammi delle telecamere di zona per capire come il fuggiasco sia arrivato e ripartito dalla zona industriale di Montelupo Fiorentino.