Nuovo festival culturale: "Intrecci di rotte". Ecco l’estate in città

La novità dell’estate fucecchiese – ricchissima di appuntamenti fino a settembre – è la prima edizione del festival "Intrecci di rotte". Una due giorni, il 4 e 5 luglio, in piazza Giuseppe Montanelli e tutto il centro di Fucecchio che si trasformeranno in uno spazio di dialogo e creatività. L’evento è promosso dal Movimento Shalom e dall’associazione Popoli Uniti, con il contributo del Comune e il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze.

Musica, cinema, letteratura, teatro e arte saranno i protagonisti delle due intense giornate, animate da autori, artisti e performer provenienti da diverse parti del mondo. Un appuntamento pensato per "tessere la comunità intrecciando i fili del Mondo", un modo - è stato spiegato – per confermare Fucecchio terra di passaggio e di accoglienza, luogo di strade e di storie: dagli antichi cammini della Francigena e della Romea Strata, all’approdo dal Meridione e dall’Oltremare. Il festival vuole valorizzare la pluralità culturale, favorire il dialogo e accendere riflessioni su comunità, pace, diritti e convivenza. Il programma, oltre ai concerti, alle performance teatrali, alle mostre, agli incontri con gli autori, prevede laboratori ed iniziative pensate per coinvolgere tutte le età, in un clima di festa e partecipazione.

"Una Fucecchio aperta e accogliente, luogo di dialogo e pluralità: in quest’ottica nasce la prima edizione di Intrecci di Rotte – spiega la sindaca Emma Donnini -. Due giorni di incontri, mostre, musica e laboratori per grandi e piccoli, che metteranno in luce tutta la bellezza di una comunità fatta di tante voci e tante culture che, unendosi insieme, arricchiscono la nostra città". Tutto dentro, appunto, un calendario d’estate intensissimo. Fino 7 settembre in programma tanti appuntamenti per grandi e piccoli, giovani e famiglie, che andranno dalla musica al teatro, dagli incontri all’arte, dalla convivialità allo shopping, passando per le escursioni, lo sport e l’archeologia. Una rassegna particolarmente ricca che si snoderà non soltanto nel centro storico ma anche nelle frazioni.

"Si tratta di un programma molto ampio e variegato per offrire una rassegna che vada incontro a tutti i gusti – spiegano Alberto Cafaro, assessore alla cultura, e Marco Padovani, assessore al commercio -. Una rassegna che spazia tra arte, musica, sport, shopping, sagre, incontri, escursioni, e che riflette la ricchezza del mondo associativo fucecchiese, abbracciando il capoluogo e le frazioni". Il cartellone di eventi ha già preso il via. Domani, come da tradizione, le vie del centro si vestono a festa con l’Infiorata del Corpus Domini. Poi ancora un appuntamento a giugno: mercoledì alle 21, l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta torna a Fucecchio, in piazza Montanelli, con un concerto dedicato a Walt Disney, mentre venerdì 27, all’interno di “Estate dell’allegria”, in programma una passeggiata notturna tra le Cerbaie e il Padule. Ma è solo l’inizio.

Carlo Baroni