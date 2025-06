La magia di “Suoni Controvento“. Spettacoli, arte & natura in Umbria

Concerti ad alta quota, spettacoli teatrali, trekking letterari, passeggiate by night o in bicicletta, performance multimediali, giochi e incontri in un abbraccio con il territorio, nel nome della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Con un cartellone che incrocia grandi nomi, sperimentazioni di confine e contaminazioni d’autore torna “Suoni Controvento“, il festival estivo di arti performative promosso da Aucma, l’Associazione umbra della canzone e della musica d’autore.

La nona edizione, presentata ieri a Palazzo Donini, va in scena dal 12 luglio al 7 settembre in 24 comuni, cinque in più dell’anno scorso, a conferma della continua espansione del Festival e della sua capacità di creare una rete culturale diffusa. Fortissimo il sostegno delle istituzioni, con la presidente della Regione Stefania Proietti ("Suoni Controvento è un modello vincente – sottolinea – una visione che unisce cultura di altissimo livello e bellezza dei nostri paesaggi") con gli assessori Tommaso Bori e Simona Meloni, e poi Fondazione Perugia e Rai.

"Dopo anni di lavoro, sentire questa vicinanza ed entusiasmo ci spinge ad andare avanti" commenta Lucia Fiumi, presidente Aucma, che già guarda al decennale del 2026: "Il nostro sogno è quello di diventare un festival regionale e con una nuova governance e una nuova struttura ". E’ poi il direttore artistico Gianluca Liberali a raccontare gli eventi. "Come sempre si terranno nei luoghi più belli, più insoliti e suggestivi dell’Umbria, montagne, parchi, laghi, grotte e borghi. Ci saranno artisti di grande livello e concerti sperimentali con le note che si legano ai luoghi". Tutti gli spettacoli sono progettati per avere un impatto minimo sull’ambiente, senza installazioni invasive, privilegiando strutture leggere e temporanee.

Uno sguardo agli spettacoli, allora, con programma completo su www.suonicontrovento.it. Si parte il 12 luglio a Campello con Simone Gubbiotti, sul fronte delle star sono attesi Brunori Sas il primo agosto e gli Afterhours di Manuel Agnelli il 3 agosto (sempre alla Rocca di Assisi) Raphael Gualazzi il 5 settembre a San Gemini, Serena Rossi (nella foto) l’8 agosto al Teatro Romano di Spoleto con “SereNata a Napoli“, la Pfm a Gualdo Tadino la sera dopo, Nada l’11 agosto a Fossato di Vico e Dardust il 31 agosto al Ponte di Augusto di Narni, con videoclip multimediale degli studenti dell’Accademia di Belle Arti.

Liberali ricorda le contaminazioni tra musica, teatro e scienza di Mario Tozzi ed Enzo Favata alla Rocca di Sant’Apollinare di Marsciano il 20 luglio, quelle sonore tra Luca Ciammarughi e Jacopo Taddei ad Acquasparta, gli omaggi a Satie, l’inaugurazione dell’Osservatorio astronomico di Scheggia e Pascelupo il 10 agosto con Riccardo Catria e Daniele Del Gobbo. E poi le sonorità internazionali (con Nik West, il songwriter Joseph Arthur, il Trio Mandili), l’incontro tra culture di Khalab e Baba Sissok, un concerto a Sellano con attraversamento del Ponte tibetano, progetti site-specific come “Meravigliosa Etiopia” a Costacciaro, il finale con l’omaggio a Pino Daniele alla Cantina Caprai di Montefalco. Quattro saranno gli incontri per il sociale proposti da Rai Umbria e raccontati dal direttore Giovanni Parapini: si parla di economia il 15 luglio a Solomeo, di spiritualità il 27 luglio a Norcia, di cultura ed educazione il 2 settembre ad Acquasparta e di creatività il 6 settembre al Sacro Convento di Assisi. Sempre a ingresso libero e con ospiti illustri e coinvolgenti.