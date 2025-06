Bando per lo spettacolo dal vivo, 35 progetti finanziati dalla Regione

Sono 35 i progetti che la Regione, attraverso Sviluppumbria, ha finanziato nell’ambito del “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2024”: lo rende noto il vicepresidente con delega alla cultura, Tommaso Bori (foto), sottolineando che "questo bando, con una dotazione finanziaria complessiva di 2 milioni di euro, mira a sostenere e valorizzare il ricco panorama artistico del territorio regionale". Al termine del processo di valutazione da parte del Comitato Tecnico di Valutazione 41 domande sono risultate ammissibili a contributo. Di queste, 34 sono state integralmente finanziabili e 1 parzialmente finanziata in base alla disponibilità delle risorse. "Lo spettacolo dal vivo è il cuore pulsante della nostra cultura e motore creativo per lo sviluppo sociale ed economico dell’Umbria – prosegue Bori –. Siamo orgogliosi di sostenere questi 35 progetti che arricchiranno l’offerta culturale e daranno voce a talenti e innovazione. E’ fondamentale rafforzare il nostro impegno affinché il settore possa contare su risorse certe e continuative".

Per quanto riguarda la graduatoria, il massimo del finanziamento ammesso è di 68.600 euro (sul totale spese ammesse di 98mila euro) e va a questi destinatari: Fontemaggiore per “Classico vs contemporaneo “; Umbri Ensemble per “Pietre che Cantano“; Isola di Confine per Umbria Fest; Mea Concerti per Cantiche; Opera Network per Umbria Cantat 2025; Pro Loco di Bevagna per “Odissea - Un Viaggio eterno“; Micro Teatro Terra Marique per “Destinazione Teen“; Degustazioni Musicali per Hb DeMu; Mastrini Production per il Festival Green Music; Aucma per Suoni Controvento, Associazione Dancity per Dancity Events 2024-2025; Ponte Levatoio per il Cambio Festival; Occhi sul mondo per “In Mai Place“; Roghers Staff per L’Umbria che spacca - Sunday Smash 2025; De Rerum Natura Per Umbria Green Festival; Riverock per il Festival 2025, Musica per i borghi per “Borghi borghi umbri d’autore“; Moon in June per il “Festival Moon in June/la decima luna“, Un.Lab per “I’m Festival“.