Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Lucca
Cronaca‘Move Solutions‘ nella Silicon Valley. Da Lucca l’impulso al Made in Italy
6 set 2025
MAURIZIO MATTEO GUCCIONE
Cronaca
‘Move Solutions‘ nella Silicon Valley. Da Lucca l’impulso al Made in Italy

L’azienda è tra protagoniste del programma negli States di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Innovit "L’obiettivo è promuovere le pmi in un programma di incontri e formazione strategici negli Usa" .

Alcuni dei partecipanti alla missione di Intesa Sanpaolo e Innovit nella Silicon Valley, tra cui anche l’azienda lucchese Move Solutions

Alcuni dei partecipanti alla missione di Intesa Sanpaolo e Innovit nella Silicon Valley, tra cui anche l’azienda lucchese Move Solutions

Intesa Sanpaolo vola nella Silicon Valley attraverso il programma destinato a dare impulso al “Made in Italy” avvalendosi della collaborazione con Innovit. Sono dodici le piccole e medie imprese italiane scelte nell’ambito di “Imprese Vincenti”, programma della Divisione Banca dei Territori che dal 2019 a oggi ha accelerato la crescita di oltre 650 realtà imprenditoriali.

Tra le eccellenze proprio in questi giorni a San Francisco, dove è in corso la missione negli States delle imprese italiane, l’azienda lucchese “Move Solutions” con sede in via Carlo Piaggia. L’azienda opera nell’ambito dell’alta tecnologia offrendo sensori e software per il monitoraggio dello stato di salute delle strutture, la diagnostica e la gestione proattiva delle risorse. Soluzioni innovative per monitorare, per esempio, spostamenti di importanti infrastrutture quali ponti, ferrovie, gallerie, argini. Sistemi che implicano la rilevazione e l’analisi dei dati attraverso apparecchiature wireless, quali l’accelerometro, il vibrometro, sensori di spostamento dinamico o l’inclinometro. L’azienda lucchese, dunque, risulta tra le 12 realtà che rientra nella missione di Intesa Sanpaolo dove la divisione Banca dei territori al cui vertice è Stefano Barrese, collabora d’intesa con Relazioni Istituzionali, network internazionale e Divisione IMI Corporate & Investment Banking del Gruppo.

"L’obiettivo come in questo caso – si legge in una nota – è quello di promuove per 12 Pmi campioni del Made in Italy un programma di incontri e formazione nella Silicon Valley, confermandoci la banca di riferimento per le Pmi che puntano a sviluppare relazioni industriali e strategiche all’estero e negli Usa". Dal 2020 ad oggi, sono stati erogati dal Gruppo 11 miliardi di euro alle Pmi italiane per export e internazionalizzazione.

"La prima missione statunitense organizzata da Intesa Sanpaolo per alcune delle migliori imprese italiane di media dimensione – prosegue la nota – è unica nel suo genere e rappresenta un ulteriore tassello nell’impegno per la loro competitività portato avanti dal Gruppo bancario guidato dal CEO Carlo Messina. Un’attività strategica, frutto della sinergia tra le Divisioni del Gruppo e la rete di relazioni all’estero che Intesa Sanpaolo ha saputo costruire con istituzioni e community imprenditoriali".

Mau.Guc.

© Riproduzione riservata

