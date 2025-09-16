Lavori di consolidamento. Cantiere in via Spada per il ripristino dell’asfalto

Chiude al transito da oggi sino a fine lavori via dello Spada tra Massa Macinaia e Parezzana, per l’avvio dei lavori che permetteranno di ripristinare il tratto di strada sprofondato in più punti. L’intervento è atteso da oltre due anni, da quando, all’indomani dell’asfaltatura si verificò lo scivolamento, in due tratti, di parte della carreggiata verso il fosso laterale. I lavori di ripristino, consolidamento prevedono un investimento di circa 170mila euro, per la realizzazione di opere di contenimento nei tratti interessati dai cedimenti.

"Il nostro obiettivo è rendere più solida e sicura questa viabilità di fronte alle fragilità che la caratterizzano per la conformazione del terreno di tipo paduloso che attraversa – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi –. La risistemazione e la messa in sicurezza di questa viabilità, che riveste particolare importanza per la presenza di un bene comune come la Torre dello Spada, ha anche un carattere preventivo, poiché saranno rinforzati tramite palificate in legno e metallo, anche i poggi esterni e gli argini. Abbiamo studiato una particolare tipologia d’intervento che possa essere replicata anche in altri tratti della strada, perché il nostro obiettivo è rendere via dello Spada più stabile, scorrevole e sicura".

Nel dettaglio in corrispondenza del primo dissesto, il più significativo, l’intervento comporta l’inserimento di 4 nuove file di pali in castagno, ad est e a ovest, dove si sono verificati la rottura ed il cedimento della pavimentazione. Tali palificate saranno collegate tra loro mediante tiranti in funi metalliche. In corrispondenza del secondo dissesto, l’intervento consiste nell’inserimento di 2 nuove file di pali in castagno, dove si è verificata la fessurazione della pavimentazione stradale. Le palificate saranno composte da pali di castagno di lunghezza variabile da 4 a 7 metri e di diametro compreso tra 15 e 25 cm. E’ prevista poi la scarificazione del manto stradale, la demolizione del corpo stradale sottostante e il rifacimento del pacchetto stradale. Si procederà anche alla posa di corrugato, solo nelle zone di intervento interessate dai dissesti, per il futuro passaggio di cavi elettrici.

B.D.C.