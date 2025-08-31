Nuovi attraversamenti nelle strade a rischio

Partiranno nei primi giorni di settembre una serie di lavori stradali per migliorare la sicurezza e il decoro della città. In via Labriola, in zona Santorezzo, nei pressi della farmacia comunale l’amministrazione realizzerà un nuovo attraversamento pedonale rialzato per garantire migliori condizioni per i pedoni che devono raggiungere il servizio. Contestualmente saranno realizzate nuove caditoie per la raccolta dell’acqua piovana ed evitare allagamenti stradali.

Stesso tipo di intervento sarà realizzato sulla via Scarpettini, una delle strade più trafficate del territorio: all’altezza del civico 192, dove si trovano alcune abitazioni, sarà creato un nuovo attraversamento pedonale rialzato e nuove caditoie stradali. Si tratta di un lavoro molto importante per rendere più evidente l’attraversamento stradale, costringendo i veicoli a rallentare. Una tutela in più per gli utenti deboli della strada che devono effettuare l’attraversamento stradale in un punto sempre molto trafficato da auto e camion che arrivano da via Berlinguer e devono raggiungere l’area industriale.

Anche in piazza Donatori del Sangue, all’intersezione con via Fratelli Rosselli, saranno posizionati tre dissuasori artificiali in sostituzione degli attuali parapedonali per rallentare il flusso veicolare in una zona sempre molto frequentata da bambini e famiglie, vista anche la vicina scuola dell’infanzia e il parco centrale. In via Gramsci a Oste saranno posizionate, invece, nuove caditoie stradali per consentire una migliore raccolta delle acque piovane e un loro corretto deflusso.

"L’attenzione per la rete viaria e per la sicurezza è costante – spiega il sindaco Simone Calamai -. Cerchiamo di realizzare sempre nuove opere che possano migliorare la sicurezza e il decoro della città".