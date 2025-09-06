La Piana all’Italian Bike Festival di Misano. Protagonista nel nome del viaggio “slow“

Fino a domani, per tre giorni, la Comunità d’Ambito Turistico della Piana di Lucca sarà presente all’Italian Bike Festival di Misano, il più importante salone europeo dedicato al mondo della bicicletta e della mobilità sostenibile. All’interno della sezione dedicata al cicloturismo, l’ufficio Turismo del Comune di Lucca, in rappresentanza dell’ambito, presenta il progetto Strade di Lucca Bike Hub: un’iniziativa che valorizza il territorio come destinazione bike-friendly, dove l’esperienza del viaggio in bicicletta si intreccia con il patrimonio artistico, paesaggistico ed enogastronomico della Piana di Lucca.

L’Italian Bike Festival è una rete internazionale che, dal 2018, riunisce oltre 600 brand del settore, appassionati, operatori e media da tutta Europa. Tre giornate di eventi, test, workshop e incontri sui temi più attuali legati alla mobilità sostenibile e al cicloturismo. La partecipazione della Piana di Lucca rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio verso un pubblico specializzato e appassionato, consolidando l’impegno dell’ambito nella creazione di un’offerta turistica sempre più attenta alla sostenibilità e alla qualità dell’esperienza di viaggio (info su stradediluccabikehub.it).