Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Lucca
CronacaLa Piana all’Italian Bike Festival di Misano. Protagonista nel nome del viaggio “slow“
6 set 2025
LAURA SARTINI
Cronaca
  La Piana all'Italian Bike Festival di Misano. Protagonista nel nome del viaggio "slow"

La Piana all’Italian Bike Festival di Misano. Protagonista nel nome del viaggio “slow“

L’ufficio Turismo del Comune promuove il progetto Strade di Lucca Bike Hub .

Fino a domani, per tre giorni, la Comunità d’Ambito Turistico della Piana di Lucca sarà presente all’Italian Bike Festival di Misano, il più importante salone europeo dedicato al mondo della bicicletta e della mobilità sostenibile. All’interno della sezione dedicata al cicloturismo, l’ufficio Turismo del Comune di Lucca, in rappresentanza dell’ambito, presenta il progetto Strade di Lucca Bike Hub: un’iniziativa che valorizza il territorio come destinazione bike-friendly, dove l’esperienza del viaggio in bicicletta si intreccia con il patrimonio artistico, paesaggistico ed enogastronomico della Piana di Lucca.

L’Italian Bike Festival è una rete internazionale che, dal 2018, riunisce oltre 600 brand del settore, appassionati, operatori e media da tutta Europa. Tre giornate di eventi, test, workshop e incontri sui temi più attuali legati alla mobilità sostenibile e al cicloturismo. La partecipazione della Piana di Lucca rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio verso un pubblico specializzato e appassionato, consolidando l’impegno dell’ambito nella creazione di un’offerta turistica sempre più attenta alla sostenibilità e alla qualità dell’esperienza di viaggio (info su stradediluccabikehub.it).

Turismo