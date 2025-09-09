La Bottega di Caprignana presidio del piccolo borgo

Dal piccolo paese di Caprignana nel Comune di San Romano un forte segnale di fiducia, di fermezza e rilancio per il futuro del paese, da portare ad esempio anche in realtà similari della Garfagnana. Infatti Emanuela e Gian Luca Mannolini, con i loro figli Lorenzo e Vanessa, hanno inaugurato a Caprignana, la frazione più a nord del Comune, un nuovo locale, "La bottega di Ida": bar, tabacchi, alimentari e un piccolo laboratorio per la produzione di straordinarie focacce, biscotti e torte dal sapore genuino.

Moltissima gente ha voluto ringraziare i gestori dell’attività che, da oltre 50 anni, è stata una presenza indispensabile per gli abitanti della parte alta del Comune. "Un segnale forte e significativo – ha dichiarato la sindaca Raffaella Mariani a nome di tutto il Consiglio comunale –, in controtendenza rispetto alle molte attività costrette ad abbandonare i nostri territori. Abbiamo fatto i complimenti alla famiglia che, invece, ha deciso di rinnovare e investire nella propria attività scegliendo di puntare sul futuro e sulla qualità".

"La nostra Amministrazione – ha continuato Mariani – ha supportato, assieme a loro, altre tredici imprese del Comune inserendole nel progetto collegato al "Bando Borghi" del Ministero dei Beni Culturali. Un aiuto concreto per mantenere iniziative private connesse a programmi di valorizzazione degli itinerari turistici e, soprattutto, per l’incremento di servizi e attività dedicati alle nostre comunità".

Anche il consigliere regionale Mario Puppa ha voluto ringraziare i gestori per l’impegno e la bravura con cui hanno saputo tenere assieme tradizione e innovazione. Nel locale, infatti, è funzione il servizio di pagamento dei bollettini e per fare prenotazioni Asl, grazie all’aiuto della Regione Toscana destinato agli gli Empori di Comunità. "L’augurio di tutti noi a questa famiglia ingegnosa – ha concluso la sindaca Raffaella Mariani - è di continuare a credere nella propria forza, con la speranza il loro esempio sia un segnale per molti altri che vogliono rimanere e investire sul nostro territorio".

Dino Magistrelli