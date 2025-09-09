A gennaio l’asta per l’ex Giorgi. Si parte da oltre 5 milioni di euro

Addio vecchio istituto Giorgi a cui sono legati i ricordi di generazioni di lucchesi. La sede storica della scuola superiore, trasferita a Saltocchio, è ora ufficialmente in vendita. Il bando pubblicato dalla Camera di Commercio che ne è proprietaria, resterà aperto fino a gennaio e prevede un’asta pubblica. L’importo a base d’asta, che si riferisce a un unico lotto con tre porzioni di fabbricato (in via del Giardino Botanico, via San Nicolao, via di Piaggia e via del Gelsetti), è di 5 milioni e 660mila euro.

Il criterio di assegnazione è quello del prezzo più alto, e il rialzo minimo rispetto al prezzo base è di 20mila euro. La scadenza è alle 12 del 21 gennaio 2026 e prevede una cauzione di pari all’uno per cento del prezzo offerta. La gara si svolgerà pubblicamente il giorno 23 gennaio alle 10 negli uffici della Camera di Commercio in Corte Campana 10, piano secondo Sala della Seta.

Pur se inutilizzato da anni il complesso immobiliare, di quasi 5mila metri quadrati di supericie, conserva ed esprime notevole valore storico e architettonico. Al suo interno, infatti, si trova un corpo principale del Cinquecento, appartenuto alla famiglia Arnolfini, modificato nel tempo per ospitare le funzioni scolastiche: due ali laterali costruite negli anni Cinquanta, con struttura in cemento armato, e un capannone centrale a piano terra che fungeva da officina didattica. Oggi sono necessari robusti interventi di consolidamento, manutenzione e riqualificazione.

L.S.