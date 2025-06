Poggibonsi, un turismo ‘positivo’. Arrivi-presenze: numeri in crescita

Le presenze e gli arrivi indicano ‘segni più’ nell’andamento turistico a Poggibonsi. Un autentico balzo nei numeri e un trend positivo in particolare sul flusso di visitatori provenienti da fuori dei confini nazionali. "Un settore che merita la nostra attenzione, una risorsa preziosa per la città", spiega la sindaca Susanna Cenni. "I dati sono incoraggianti e mostrano una vivacità frutto di tanti e diversi fattori che contribuiscono a rendere attrattivo il territorio – aggiunge l’assessora al turismo Lisa Valiani – in virtù dell’impegno su vari fronti dell’amministrazione, a partire dal turismo lento legato al Giubileo, alle Città dell’Olio, ai cammini storici come la Francigena, sui quali sono stati colti importanti obiettivi proprio di recente. Abbiamo un rapporto costante con le associazioni di categoria e di promozione del territorio e con tutta la comunità d’ambito a cui fa capo lo sviluppo della promozione turistica. Siamo impegnati sul tema Fortezza per intervenire sulla sua fruibilità insieme alla Soprintendenza. Calici di Stelle tornerà nell’area di Poggio Imperiale e noi restituiremo centralità all’Ufficio turistico". Il dettaglio dei dati mostra che nel 2024 gli arrivi sono stati 87.160 con un più 10.888 rispetto all’anno precedente e un aumento percentuale del 14,28. In particolare sono aumentati di oltre 9mila unità gli arrivi dei turisti stranieri e di oltre 1.700 gli italiani. Negli ultimi dieci anni il dato complessivo è quasi raddoppiato passando dai quasi 47mila del 2015 agli oltre 87mila del 2024. Gli stranieri sono passati da oltre 21mila a oltre 48mila. Simile la fotografia dei dati sul fronte delle presenze che nel 2024 hanno raggiunto la cifra di siamo a 209.651 con un più 14.192 rispetto al 2023 che si traduce in un aumento percentuale del 7,2. Ancora più massiccio è l’incremento delle presenze di stranieri: oltre 14.mila unità (+11 per cento).. Oggi, intanto, in occasione della Notte Bianca a Poggibonsi, è prevista una preapertura in anteprima (dalle 19 alle 24) dell’ufficio del turismo negli spazi verso l’esterno del piano terra del palazzo comunale in centro storico. Sarà completato il trasferimento dell’ufficio e nel contempo il Comune sta perfezionando l’estensione degli orari di apertura. Conclude l’assessora Lisa Valiani: "Importante ridare centralità a questo ufficio: intendiamo così dare un segnale forte in termini di accoglienza".

Paolo Bartalini