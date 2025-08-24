Ingegnere scomparso, l’ultima telefonata al nipote: “Non mi sento molto in forma”

Lucca, 24 agosto 2025 – La telefonata al nipote con quello sfogo sibillino: “Non mi sento troppo in forma”. E’ l’indizio attorno al quale ruotano le ricerche di Daniele Lucchesi, l’ingegnere lucchese 55enne sparito da settimane da casa: giovedì sera è stata rinvenuta la sua auto sulla montagna di Seravezza dove adesso è concentrata una mobilitazione di uomini e mezzi e ausilio di cani molecolari. L’uomo, abile camminatore (infatti lo scorso anno ha fatto il giro dell’Isola d’Elba a piedi in due giorni) avrebbe avuto un colloquio telefonico con il nipote proprio raccontando di essere impegnato in un’escursione “ma di non sentirsi particolarmente in forma”.

Sembrano escluse ipotesi di un momento psicologicamente critico visto che il professionista il giorno dopo aveva già una fitta agenda di impegni di lavoro. I vigili del fuoco del comando di Lucca stanno continuando le ricerche e sul posto è presente l’Unità di Comando Locale, personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso), nucleo cinofili, nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), l’elicottero Drago del reparto volo VF di Cecina, le Guardie del Parco delle Alpi Apuane e diverse squadre di volontari. Dalle 17 sono stati attivati dalla Provincia i cinofili Anpana Lucca Paolo Fenili (con Billy) e Gabriele Mollia (con Freya) per la ricerca del disperso.

Daniele Lucchesi è stato visto l’ultima volta il 26 luglio a casa del fratello a Capannori, e da allora se ne sono perse le tracce. Grazie alle telecamere presenti sul territorio di Seravezza è stato intercettato in transito il 27 luglio e a quel punto le ricerche si sono concentrate in quella zona. Infatti la sua Bmw serie 4 cabrio bianca è stata ritrovata nella parte di via Monte Altissimo, ben parcheggiata e vicina al punto di imbocco della strada della Canala, sentiero molto conosciuto da chi ama le escursioni.