Otto i minori scomparsi nel 2025. Erano stati quindici l’anno prima

Otto i minori, di nazionalità straniera, scomparsi dall’inizio dell’anno e non ancora rintracciati. Quindici i minorenni, sempre stranieri, che nel 2024 hanno lasciato le case di accoglienza del territorio facendo perdere le proprie tracce. I numeri li fornisce la Prefettura in occasione della “Giornata internazionale dei bambini scomparsi“ che ricorre oggi, istituita nel 1983. "Da allora - ricorda il Palazzo del Governo – la ricorrenza è un’occasione di sensibilizzazione sul fenomeno dei bambini e degli adolescenti scomparsi e sui mezzi a disposizione per fronteggiarlo, anche in un’ottica di prevenzione e di vicinanza alle famiglie.

Il piano provinciale della Prefettura, attivato nell’immediato a seguito della denuncia di scomparsa, prevede la tracciatura delle telecomunicazioni e la messa in campo di dotazioni specifiche di strutture operative". Coinvolte forze di polizia, Croce Rossa e associazioni. Nel 2024, nella provincia di Terni, sono stati segnalati 41 minori scomparsi, dei quali 8 italiani e 33 stranieri non accompagnati. I casi di minori italiani sono stati tutti risolti nelle prime ore di ricerca con il ritrovamento o il rientro spontaneo. Per i minori stranieri non accompagnati, si evidenzia che 18 di loro sono stati rintracciati mentre i restanti 15, "correlati al fenomeno migratorio, riguardano ragazzi che si allontanano dalle strutture di accoglienza, soprattutto per raggiungere familiari anche in altri Paesi europei".

Dall’inizio del 2025, sono stati segnalati alla Prefettura di Terni 22 casi di minori scomparsi, di cui 3 italiani, tutti rintracciati, e 19 stranieri, dei quali 11 rintracciati e 8 ancora da ricercare.