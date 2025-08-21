Appello per un ingegnere di 55 anni. I familiari: “Nessuna notizia da settimane”

Lucca, 21 agosto 2025 – Si è allontanato da casa ormai da quattro settimane e i parenti non hanno più notizie di lui. Sembra sparito nel nulla. Nessuna traccia neppure della sua auto. Si tratta di Daniele Lucchesi, 55 anni di Lucca, ingegnere che abita in centro storico dove ha anche uno studio professionale. Il fratello e la sorella, allarmati, si sono rivolti a polizia e carabinieri, che hanno quindi attivato le ricerche, al momento senza alcun esito. Il timore dei familiari è che possa essergli accaduta una disgrazia o che comunque si trovi in difficoltà e non possa comunicare. Si pensa a un incidente d’auto o durante un’escursione in montagna, attività da lui molto amata. Da qui le richieste di aiuto con la diffusione anche della foto e della targa della sua auto, una Bmw bianca.

Anche il sindaco Mario Pardini ha raccolto l’esplicita richiesta dei familiari e ieri pomeriggio ha lanciato questo appello sui social. “La famiglia del nostro concittadino Daniele Lucchesi - 55 anni, celibe e residente nel centro storico - non ha più sue notizie da giorni – hassolineato il sindaco Pardini –. L’uomo è stato visto l’ultima volta il 26 luglio intorno alle ore 15 presso la casa del fratello a Capannori. Viaggia su una Bmw Serie 4 Cabrio bianca, targata FR182AY. Nell’esprimere vicinanza alla famiglia in questi giorni difficili, il nostro appello per chiunque abbia notizie di Daniele o della vettura di sua proprietà è di avvertire immediatamente le forze dell’ordine“.