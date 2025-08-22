Ingegnere scomparso nel nulla, trovata la Bmw di Lucchesi, ora ricerche a Seravezza

Lucca, 22 agosto 2025 – Nel pomeriggio del 22 agosto è stata ritrovata l’auto dell’ingegnere Daniele Lucchesi, 55 anni, di Lucca, scomparso oramai da settimane.

La macchina, una Bmw bianca Serie 4, è stata ritrovata in piazza a Seravezza. Ora le ricerche si concentrano anche nelle zone di montagna, battendo i vari sentieri escursionistici. Lucchesi è stato visto l’ultima volta il 26 luglio. Da quel giorno sembra sparito nel nulla. L’ingegnere abita nel centro storico di Lucca dove ha anche uno studio professionale. Il fratello e la sorella, allarmati, si sono rivolti a polizia e carabinieri, che hanno quindi attivato le ricerche, al momento senza alcun esito. Il timore dei familiari è che possa essergli accaduta una disgrazia o che comunque si trovi in difficoltà e non possa comunicare. Si pensa a un incidente durante un’escursione in montagna, attività da lui molto amata.

Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ha diffuso un appello attraverso i canali social ufficiali, invitando la cittadinanza alla massima collaborazione e sottolineando la vicinanza dell’amministrazione alla famiglia in questo momento di grande difficoltà: